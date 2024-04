Antinori e Gaja, orgoglio Italia: tra le top10 cantine più apprezzate al mondo

Antinori si piazza al quarto posto nella classifica World Most Admired Brands 2024 di Drinks International

La rivista internazionale Drinks International con la classifica World Most Admired Brands 2024 ha confermato Antinori come una delle cantine più apprezzate al mondo. L'azienda toscana si piazza infatti al quarto posto in classifica, in cui troviamo altre sei aziende italiane. Nel 2023 Antinori aveva ottenuto la prima posizione. Alla lista delle aziende nostrane premiate, come sottolinea Gambero Rosso, appartengono anche Gaja (al decimo posto), Planeta (30esimo), Ornellaia (31esimo), Zonin (39), Frescobaldi (45) e Tignanello (46). "Siamo lieti di premiare i risultati ottenuti dalle marche di vino più apprezzate del pianeta", ha dichiarato l'editore di Drinks International, Justin Smith.

La World Most Admired Brands 2024 si basa sui giudizi di oltre 100 persone tra wine buyers, sommeliers, Master of Wines, giornalisti ed esperti di vino. I parametri per definire la classifica sono la qualità e la coerenza della produzione, rapporto qualità prezzo, forza del marchio, sostenibilità e responsabilità sociale.

"Ogni anno la nostra Academy di esperti si rafforza e credo fermamente che sia la più autorevole raccolta di professionisti del vino indipendenti del settore. - ha dichiarato il direttore di Drinks International, Shay Waterworth - Per me è particolarmente importante che ogni anno venga ruotato un percentile dell'Academy per garantire una rappresentazione reale ed equa del settore a livello mondiale".