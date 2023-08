Arriva il pane "dietetico": il cibo del futuro si fa con il siero del latte

Dalla scienza arriva un pane realizzato con gli scarti della lavorazione casearia che, oltre a fare bene all'ambiente, può essere considerato "pane dietetico" e ad alto valore proteico secondo i ricercatori. Ma non solo pane. Anche pizza, biscotti e altri alimenti da forno possono migliorare il proprio valore nutritivo usando come ingredienti dei prodotti che solitamente gettiamo nei rifiuti: è questo il pensiero alla base del progetto Provide.

La ricerca si pone l’obiettivo di realizzare dei prodotti da forno innovativi e sostenibili, grazie a un finanziamento di circa un milione di euro e alla partecipazione di un consorzio di sei partner internazionali, tra cui l’Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Quello sviluppato è un pane proteico, grazie all’aggiunta delle proteine e delle molecole benefiche ricavate dagli scarti dell’industria casearia. "Da 100 chili di latte vaccino l’industria casearia ricava in media circa 10 chili in formaggio" spiega il Gambero Rosso. La notevole parte restare che equivale al 90% della materia prima è siero di latte, un prodotto ricchissimo di proteine.

Il progetto è molto importante perché aiuta a ottenere nuovi cibi avendo a disposizione nuovi ingredienti che possono migliorare il benessere delle persone, per cui rientra di diritto in una visione di economia circolare. Così, dagli scarti spesso sottoutilizzati, o addirittura buttati, "si estraggono parti solido-liquide, si portano poi in acqua le sostanze che si vogliono concentrare, in particolar modo le proteine, e attraverso dei processi di filtrazione a membrana, si ottiene una polvere che diventa l'ingrediente per il prodotto da forno". Nessun processo chimico, pertanto, ma solo tecnologia a basso impatto ambientale. Nell'impasto del pane, infatti, l'acqua può essere sostituita o abbinata al latte, al kefir o allo yogurt, "per dare al pane una consistenza più soffice o umida", mentre il latte e lo yogurt "contribuiscono ad un'utile parte di grasso che aiuta a renderlo, se possibile, più friabile, e croccante".