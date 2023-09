Artica, novità green: linea "Artica Plant-Based": 4 piatti 100% vegetali

La prima linea di piatti pronti ricettati surgelati 100% vegetali è realtà: Artica inaugura la novità green Artica Plant-Based che vanno ad aggiungersi alle decine di ricette classiche già in commercio.

La filosofia del brand è chiara e si può riassumere su 3 principi cardine: vastità di gamma, praticità nel consumo e zero sprechi. Una logica che riesce ad abbinare e coniugare industralizzazione - che raggiunga la massa dei pubblico - con artigianalità e qualità di prodotti.

I piatti realizzati con i prodotti Planted? Sul tavolo di casa viene calato un poker: dal Kebab Veg in salsa rossa con riso basmati al Pollo Veg al pesto aromatico con ceci, patate e nocciole passando per il Pollo veg alla cacciatora e arrivando al Pulled Pork Veg in salsa bbq con patate rosti e cipolla grigliata.

Artica Plant Based - Pulled Pork Veg in salsa bbq con patate rosti e cipolla grigliata



Vediamo ora nel dettaglio le novità in arrivo e non solo.

Artica, dal freezer alla tavola

Artica è il marchio del gruppo GEA dedicato alla realizzazione di piatti pronti surgelati, prodotti interamente in Italia con le migliori materie prime: dalla pizza ai primi piatti, dalle specialità di pesce ai piatti veggie, fino a quelli gluten free, Artica offre un ampio ventaglio di proposte creative e genuine in grado di rispondere alle più svariate esigenze e stili di vita, sempre all’insegna di gusto, qualità e praticità. Ogni piatto nasce dalla passione per la buona cucina e dall’attenzione al dettaglio tipiche della grande tradizione gastronomica italiana, unite a una buona dose di fantasia, sperimentazione e incursione nei sapori e nei profumi di tutto il mondo, nonché nei nuovi trend di consumo, per portare in tavola – direttamente dal freezer - ricette autentiche e gustose che colpiscano al primo assaggio. Ingredienti scrupolosamente selezionati e di altissima qualità sono alla base di ogni preparazione, ideata e realizzata con maestria e competenza dagli chef Artica, per fornire una vasta scelta di proposte complete e genuine in grado di sorprendere sempre per varietà, bontà e comodità, rendendo la vita più semplice: bastano infatti pochi minuti per preparare al microonde o in padella i piatti preferiti.Un brand al fianco del consumatore, dalla forte identità italiana ma sempre aperto alle novità e alle tendenze del mondo del food, che spazia dalle ricette della tradizione italiana, confortevoli e rassicuranti, a quelle più ricercate e creative, fino a quelle adatte grandi e piccini, perfette per mettere d’accordo tutta la famiglia. Tutti i prodotti Artica vengono creati partendo dalle migliori materie prime; i sughi e le salse vengono prodotte internamente, così come la sfoglia per le lasagne, la pasta fresca e le crêpes, per garantire un prodotto finale genuino e di qualità.

Sconfinato l’assortimento di grandi classici regionali, a partire dai primi come Lasagne alla bolognese, Trofie al pesto, Fregola ai frutti di mare, Melanzane alla parmigiana, Pasta alla Norma, Pizzoccheri alla valtellinese, Spaghetti alla carbonara; tra i secondi Cacciucco, Impepata di cozze con pomodoro, Pollo alla diavola, Brasato al vino rosso con polenta e Baccalà alla vicentina.

Per un viaggio nei sapori etnici e di paesi lontani, non mancano i piatti più amati della cucina internazionale, come il Pollo alle mandorle e il Riso alla cantonese della tradizione cinese, il profumato e speziato piatto indiano Pollo al curry e riso basmati, gli Spaghetti e polpette a stelle e strisce e il cult della gastronomia spagnola, la Paella alla valenciana. La linea Benessere è ideale per chi cerca piatti healthy e salutari o ha particolari esigenze alimentari: dalle pizze e focacce senza glutine alle proposte vegetariane, fino alle ricette bilanciate ma gourmet per una dieta sana ed equilibrata.

Artica Plant-Based, una novità tutta green

Grande novità appena lanciata sul mercato è l’innovativa linea Artica Plant-Based, la prima gamma di piatti pronti ricettati surgelati 100% vegetali, ideati e studiati dagli chef Artica per portare in tavola un’alternativa sana e gustosa alla carne. I piatti sono realizzati con i prodotti Planted, l’azienda svizzera che si distingue per una delle etichette più pulite al mondo nell’ambito dei sostituti vegetali alla carne: solo farina e proteine di piselli, olio di canola, acqua e vitamina B12, insieme a spezie e aromi naturali; niente soia né conservanti o additivi chimici. Quattro iconiche ricette rivisitate in chiave veg, ricche di proteine e pronte in pochi minuti, perfette non solo per i vegetariani e i vegani, ma anche per chi desidera semplicemente variare la propria alimentazione, sperimentando qualcosa di diverso.

Artica Plant Based - Pollo Veg al pesto aromatico con ceci, patate e nocciole



Il Kebab Veg in salsa rossa con riso basmati, preparato con Planted.kebab, ripropone uno dei piatti più iconici del panorama culinario mondiale: sfiziosi bocconcini vegetali conditi con una salsa al pomodoro leggermente speziata e accompagnati da riso basmati aromatizzato al prezzemolo e cumino. Un nuovo modo di gustare l’etnico, da solo o come ripieno per golose pite o panini.

Un tocco di creatività per un piatto di tutti i giorni, dal sapore semplice ma sfizioso, il Pollo Veg al pesto aromatico con ceci, patate e nocciole. Croccante granella di nocciole, morbidi ceci e gustosi petali di patate fanno da contorno a teneri bocconcini vegetali di Planted.chicken™ avvolti da un gustoso pesto di basilico e prezzemolo.

Un piatto della tradizione, casalingo e senza tempo, interpretato in salsa veggie, è il Pollo veg alla cacciatora, preparato con Planted.chicken. Composto da teneri e corposi bocconcini vegetali avvolti da una saporita salsa di pomodoro, carote baby e olive nere, è perfetto in abbinamento al pane casereccio!

Il Pulled Pork Veg in salsa bbq con patate rosti e cipolla grigliata, realizzato con Planted.pulled, ha tutto il sapore di un grande classico della cucina a stelle e strisce: succulenti straccetti 100% vegetali generosamente avvolti da una salsa BBQ e cipolle rosse grigliate, accompagnati da croccanti mini rosti di patate. Tutto gusto, zero carne.

GEA, oltre trent’anni di expertise per il leader nella produzione di surgelati

GEA Industrie Alimentari, da trentacinque anni, è il punto di riferimento sul mercato nazionale ed internazionale per la produzione e distribuzione di alimenti surgelati ed ittici precotti e refrigerati, tutti prodotti in Italia rispettando la grande tradizione gastronomica del Bel Paese e valorizzando le eccellenze del territorio, ma con un occhio sempre attento a cogliere le tendenze e i trend di un mercato in continua evoluzione.Attenzione alla qualità, innovazione, servizio d'eccellenza, praticità, flessibilità e personalizzazione delle forniture rappresentano da sempre le linee guida delle scelte produttive dell’azienda, i cui principali canali di vendita sono Industria, Catering, Food Service, Horeca e naturalmente Retail.

Scialatielli allo scoglio



La capacità di saper cogliere tempestivamente i cambiamenti che avvengono all’interno del mercato e anticiparne le tendenze si è rivelata fondamentale soprattutto nell’ambito della GDO, settore per il quale GEA realizza prodotti a marchio o di marche commerciali, studiati e ideati dai reparti di ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze avanzate da negozi e supermercati in relazione a una società in costante evoluzione, alle continue mutazioni negli stili di vita e alle contaminazioni negli usi e costumi che si riflettono sulle abitudini alimentari. Un’attenzione al consumatore che si esplica nella scrupolosa scelta degli ingredienti, nella cura del dettaglio, nel rispetto delle diverse tradizioni culinarie e nella ricerca della qualità, nonché nella sperimentazione di metodi di cottura più sani e nell’utilizzo di packaging pratici e funzionali, in ottemperanza alle normative vigenti in termini di sicurezza, igiene e salvaguardia dell’ambiente.L’utilizzo di materie prime preferibilmente “Made in Italy”, selezionate in base alle loro proprietà organolettiche e valorizzate con perizia, passione e dedizione, garantisce prodotti finiti di eccellenza in grado di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti: ricette sfiziose, facili da preparare, pronte in pochi minuti con cottura in forno, padella o microonde, senza rinunciare alla genuinità e freschezza di un piatto realizzato in casa - sano, completo e gustoso.

Una storia italiana, legata alle eccellenze del territorio

Nata nel 1987 a Parona (PV) come Pasta Italia, con una sola linea dedicata alle sfoglie per lasagne precotte e surgelate, nel corso degli anni l’azienda, spinta da passione e curiosità per l’universo culinario, cresce implementando gli stabilimenti, sperimentando nuove modalità di confezionamento e ampliando la produzione fino ad abbracciare un’ampia gamma di alimenti: pasta, pizza, sughi, salse, piatti pronti, prodotti ittici.Nel 1990, infatti, viene introdotta una nuova linea per la produzione di pizze surgelate, mentre tra il 2000 e il 2007 viene acquisita la storica azienda ligure Articom di Rapallo (GE), specializzata nella produzione di salse, sughi e piatti pronti surgelati a base di pesce. Gli stabilimenti GEA diventano due e, qualche anno dopo, nello stabilimento ligure, viene implementata una nuova linea per la cottura in acqua e/o al vapore di crostacei e molluschi e il confezionamento in atmosfera protettiva, destinati al mercato del fresco.Forte di una vasta offerta di prodotti da forno e ittici, l’azienda sente la necessità di dare vita a una propria e ben definita identità: nasce così nel 2008 GEA Industrie Alimentari. Grazie alla partnership con il leader mondiale nella produzione di prodotti senza glutine, nel 2009 ottiene la certificazione per le produzioni gluten free.Il secondo decennio del XXI secolo vede una nuova fase di espansione per l’azienda, spinta da un mercato in continua evoluzione, con l’acquisizione di due storiche realtà bolognesi, ben radicate nel territorio emiliano: nel 2013 l'Antico Laboratorio Bolognese a Osteria Grande (BO), specializzato nella produzione di pasta fresca surgelata, seguito nel 2018 da La Cucina di Bologna a San Giovanni in Persiceto, specializzata nella produzione di lasagne e prodotti tipici bolognesi. I due stabilimenti vengono poi convertiti in un unico polo produttivo, a Osteria Grande, dove viene anche convogliata la produzione di salse, sughi e piatti pronti; negli anni, la produzione si è ampliata accogliendo un numero sempre crescente di ricette del panorama della tradizione italiana ed internazionale.

Filetto di orata alla mediterranea



Oggi la produzione è suddivisa su tre poli, ciascuno dedicato a un settore ben preciso: lo stabilimento di Rapallo (GE) è specializzato nelle lavorazioni ittiche di molluschi e crostacei, tra cui i gamberetti boreali, e nella produzione ed il confezionamento di secondi piatti; l’impianto produttivo di Parona (PV) è votato alla produzione di prodotti da forno, anche senza glutine, come pizze e focacce, e di sfoglie per lasagne gialle o verdi; la sede di Osteria Grande (BO), infine, è specializzata nella produzione di pasta fresca surgelata, tra cui lasagne e cannelloni, crespelle, sughi e salse e piatti pronti.

La famiglia Scapuzzi, 4 generazioni nel mondo del surgelato

Al timone di GEA la famiglia Scapuzzi, originaria di Livorno, che da 4 generazioni è presente nel panorama italiano dei surgelati. Corrono gli anni ‘50 quando Piero Scapuzzi inizia la sua carriera come dipendente della società Genepesca, proprietaria di alcuni pescherecci che operavano nell’Atlantico, congelando il pescato direttamente a bordo e consegnandolo nel deposito frigo dello stabilimento di Livorno, da cui veniva distribuito alle filiali dislocate in tutta Italia.All’interno della stessa azienda inizia a lavorare il figlio Carlo nella seconda metà degli anni ‘50, per poi prendere la decisione di mettersi in proprio nel 1970 trasferendosi a Milano e diventando importatore da tutto il mondo di un più ampio assortimento di alimenti surgelati che venivano distribuiti ai grossisti italiani e a quella che, all’epoca, era la nascente GDO.

Agli inizi degli anni ‘80 fanno il loro ingresso in azienda i figli Giovanni e Antonio, i quali continuano lo sviluppo del segmento import e creano, nel 1984, la società Newfood, in cui confluiscono tutte le attività commerciali. Nel 1987, al business commerciale viene affiancata l’attività produttiva di alimenti surgelati con la creazione della società GEA (all'epoca Pasta Italia): nel corso degli anni, con i prodotti dei tre stabilimenti di Parona, Rapallo e Osteria Grande vengono riforniti i canali dell’industria, del food service e del retail sviluppando per quest’ultimo prodotti a marchio del distributore e con alcuni brand di proprietà di GEA.

Tonnarelli alla gricia



Nel primo decennio degli anni 2000, con l’ingresso della quarta generazione nel gruppo Scapuzzi e la crescente evoluzione del processo di internazionalizzazione, GEA sente l’esigenza di investire in un proprio brand e così, nel 2016, prende vita il marchio Artica che oggi è protagonista di tutta la gamma di prodotti surgelati GEA distribuiti all’interno della GDO e GDS italiana ed estera. Sempre in quegli anni, viene acquistata dal gruppo Scapuzzi una catena di negozi al dettaglio specializzata in prodotti surgelati, oggi Gelmarket; questa acquisizione nasce dalla volontà di avere un banco di prova per verificare il successo dei prodotti di importazione e delle proprie produzioni, gestire una vetrina dove esporre tutta la gamma e, ancora più importante, controllare giornalmente il polso della situazione del mercato, per interpretare le abitudini di consumo e le esigenze, in continuo mutamento, dei consumatori italiani.

L’ultima generazione è composta da 6 cugini che ricoprono differenti mansioni all’interno delle tre aziende del gruppo: Import-Export, Commerciale, Acquisti, Marketing e Ricerca & Sviluppo, per presidiare tutte le differenti divisioni e funzioni aziendali.

Nel corso degli anni, il gruppo Scapuzzi ha saputo diversificare la gamma di prodotti surgelati che tratta - a partire dal solo ittico fino a un range che spazia dal pesce ai piatti pronti, dalle pizze ai gelati - ed è passato dal solo ruolo di importatore commerciale a quello di produttore e, infine, di venditore al dettaglio. In particolare, GEA, con 11 linee di produzione e 134 dipendenti, ha assunto un ruolo sempre più importante nel panorama internazionale con volumi di esportazione sempre maggiori: ad oggi raggiunge 31 paesi nel mondo, con una quota di export del 30% rispetto al fatturato totale, che nel 2022 ha superato i 40 milioni di euro.Oggi il gruppo Scapuzzi è protagonista di un processo di crescita e innovazione costante che lo fa essere una realtà importante e solida del panorama commerciale e industriale italiano, con un fatturato annuo di 150 milioni di euro e oltre 300 dipendenti.