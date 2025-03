'L'Artusi senza confini': il concorso di cucina che premia giovani chef stranieri per celebrare la cucina italiana nel mondo

È stato presentato al Congusto Institute di via Bernardo Davanzati 15 a Milano il concorso “L’Artusi senza confini”. Promosso da Surgital in collaborazione con Casa Artusi e Italian Gourmet, official media partner con il suo magazine Grande Cucina, il contest è rivolto a chef e pastry chef under 35 originari di Paesi esteri, che risiedono e lavorano in Italia.

Ai partecipanti è richiesta l’ideazione e realizzazione di un piatto originale a base di pasta fresca ispirato a una ricetta contenuta nel celebre libro “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, rivisitata in chiave internazionale e in base alle influenze del Paese di origine del candidato, utilizzando come ingrediente protagonista una delle referenze di pasta del brand Laboratorio Tortellini di Surgital.

I partecipanti potranno scegliere liberamente sia gli altri ingredienti da utilizzare sia la tipologia di portata da realizzare, che potrà essere un antipasto, un primo, un secondo o un dessert. Un’occasione per mettere in luce la versatilità della pasta, scardinando l’idea che possa essere “solo” un primo, ma anche di mostrare quanto la grande tradizione artusiana possa essere attualizzata, oltrepassando i confini del tempo e dello spazio.

Le candidature vanno presentate entro il 10 aprile sul sito dedicato italiangourmet.it/lartusisenzaconfini e saranno valutate dalla giuria presieduta dallo chef Luca Marchini, patron del ristorante L’Erba del Re di Modena, e composta da Andrea Gianotti, professore all’Università di Bologna e Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e cultura della gastronomia, Martina Liverani, autrice e giornalista gastronomica, Federico Lorefice, direttore di Grande Cucina e CEO e Founder di Congusto Institute, Elena Bacchini e Andrea Bino, rispettivamente direttrice marketing e marketing manager di Surgital, e Chiara Galbiati, direttrice generale di Casa Artusi. I primi dieci classificati, che saranno selezionati in base a criteri curriculari e all’esito di un breve questionario, parteciperanno alla finale che si svolgerà il 12 maggio a Casa Artusi a Forlimpopoli (Fc): nell’occasione si cimenteranno in live cooking davanti agli occhi della giuria nella realizzazione di un piatto ispirato a una ricetta artusiana che avrà come protagonista una referenza di pasta Laboratorio Tortellini® di Surgital.

Tutti i finalisti saranno inoltre inseriti con i loro piatti in un ricettario digitale pubblicato sul sito italiangourmet.it a conclusione del progetto, mentre i primi tre classificati avranno l’opportunità di essere guest chef al ristorante di Casa Artusi durante XXIX Festa Artusiana di giugno a Forlimpopoli. Il vincitore assoluto inoltre parteciperà a un corso professionale one to one a tema pasta fresca e primi piatti presso il Congusto Institute, il primo campus gastronomico di Milano.