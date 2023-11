Bambini maleducati, il ristorante che fa pagare 45 euro in più ai genitori

Bambini maleducati al ristorante

I bambini al ristorante possono diventare un problema serio per i camerieri e gli addetti vari. Soprattutto quando i genitori non badono ai loro figli e li lasciano scorrazzare per le sale. Come scrive il Gambero rosso Molti ristoratori sono arrivati a far pagare un extra ai genitori dei bimbi che si sono comportati male.

E' quanto è successo in Georgia (Stati Uniti), in un ristorante che dichiara di aggiungere 50 dollari in più (circa 45 euro) sul conto delle famiglie più chiassose, con tanto di voce sullo scontrino.

Il Toccoa Riverside Restaurant riserva questa speciale punizione già da qualche anno, da inizio pandemia, e sono tanti i clienti che si sono lamentati di aver ricevuto minacce di sovrapprezzo.

“Il proprietario è uscito e mi ha detto che avrebbe aggiunto 50 dollari sul mio conto per via del comportamento dei miei figli”, si legge in una recensione.

Terrorizzati all’idea di dover sborsare una cifra ulteriore, una coppia ha raccontato di aver piazzato i bambini davanti al tablet tutta la sera, e dopo mangiato la madre li ha portati fuori lasciando solo il marito ad attendere il conto, per evitare di essere richiamati all’ordine.