Barilla ha davvero ridotto i prezzi di alcuni prodotti? Ecco la verità

Ilfattoalimentare.it ha analizzato i prezzi di Barilla e Mulino Bianco nei supermercati per verificare se effettivamente sono stati ridotti

All'inizio dell'anno Barilla aveva annunciato che avrebbe abbassato i prezzi nei supermercati di una serie di prodotti come pasta, biscotti e sostitutivi del pane tra il 7 e il 13%. In seguito ogni catena delle grande distribuzione ha poi deciso in autonomia di ridurre i prezzi di vendita al dettaglio. Ilfattoalimentare.it ha quindi analizzato il listino prezzi dei prodotti di Barilla e Mulino Bianco nelle diverse catene facendo un confronto tra metà gennaio e marzo. Per questa analisi sono stati presi come riferimento i valori indicati sulle piattaforme per la spesa oline di Coop, Esselunga, Conad e Carrefour.

Alla fine è emerso che effettivamente c'è stata una diminuzione media dei prezzi dell'8-12% ma la situazione è differente a seconda del supermercato. La sensasione, afferma ilfattoalimentare.it, è che alcuni marchi facciano scelte differente per i prodotti più di nicchia come le fette biscottare ai cereale mentre per quelli più popolari, come la pasta o le Gocciole, i prezzi sono sostanzialmente gli stessi.