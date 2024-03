Uova di Pasqua al cioccolato fondente: le migliori da prendere al supermercato

La classifica di Gambero Rosso per le migliori uova di Pasqua al cioccolato fondente che si trovano al supermercato

L'uovo al cioccolato è il simbolo della Pasqua. I bambini in linea di massima preferiscono quello al latte (o forse soprattutto la sorpresa che contiene) mentre molti adulti mangiano più volentieri quello al fondente. Gambero Rosso ha quindi stilato una classifica delle uova di Pasqua al cioccolato fondnte migliori da acquistare al supermercato.

Per la sua analisi Gambero Rosso ha preso in considerazione ovviamente la qualità del cioccolato utilizzato per realizzare l'uovo ma anche la sensazione al tatto e olfatto. A livello di gusto sono state analizzate anche struttura, setosità, trama aromatica, rotondità ed assenza di astringenza. Ecco quindi le migliori uova di Pasqua al cioccolato fondente tra cui scegliere:

1. Fondentenero Novi

2. Fondente Extra 70% di Perugina

3. Dark & Mild di Kinder (esterno fondente e interno al cioccolato bianco)

4. Motta

5. Lindt

6. Bauli

7. Pernigotti

8. Melegatti