Barrette Milka Oreo, richiamo dal Ministero per possibili corpi estranei

Richiamato un lotto di barrette di cioccolato Milka Oreo per la possibile presenza di corpi estranei in plastica

I supermercati Carrefour hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'azienda di un lotto di barrette di cioccolato al latte ripiene a marchio Milka Oreo. Il motivo del ritiro dagli scaffali, come riporta ilfattoalimentare.it, è la possibile presenza di corpi estranei in plastica. Le barrette vengono vendute in singoli pezzi da 37 grammi. Il lotto oggetto del richiamo è OSK0934422 e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/08/2024.





Le barrette sono state prodotte da Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych nello stabilimento di ul. Smaków 2, a Skarbimierz-Osiedle, in Polonia. Mondelēz Italia Srl invece distribuisce il prodotto in Italia.

Per evitare rischi si consiglia di non consumare il prodotto con il numero di lotto e termine di conservazione segnalati e restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso. Per ulteriori informazioni, è potete contattare il servizio consumatori di Mondelēz al numero verde 800 055200.