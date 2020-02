Bayer: i progressi di pipeline e ricerca per la divisione Crop Science

Bayer ha annunciato oggi i progressi della pipeline e della ricerca più recente durante un aggiornamento della Ricerca e Sviluppo (R&S) per la divisione Crop Science.

Nel 2019, la pipeline di Bayer ha prodotto 55 importanti avanzamenti di progetti e formulazioni.

Ha inoltre iniziato a rendere disponibili agli agricoltori di tutto il mondo oltre 450 ibridi e varietà di mais, soia, cotone e orticole.

Con un investimento annuo di 2,3 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo nel settore Crop Science, Bayer alimenta la pipeline più ampia del settore. Con una previsione di picco di vendite stimato fino a 30 miliardi di euro, Bayer converte continuamente i propri investimenti in Ricerca e Sviluppo in prodotti innovativi rispondenti alle sfide che gli agricoltori, i consumatori e il pianeta devono affrontare.

“In Bayer, siamo stimolati ad aiutare a risolvere alcune delle sfide più difficili del mondo. In agricoltura, questo significa aiutare a nutrire il mondo senza danneggiare il pianeta. Gli agricoltori di ogni dimensione hanno bisogno di innovazione non solo per produrre a sufficienza, ma anche per farlo in modo sostenibile e rispettoso verso la Terra", ha affermato Liam Condon, Membro del Consiglio di Amministrazione di Bayer e Presidente della divisione Crop Science.

"I nostri dipendenti sono uniti per raggiungere questo obiettivo e la nostra ineguagliabile pipeline sta andando in quella direzione".

La leadership di Bayer si basa su una strategia di innovazione che bilancia nella Ricerca e Sviluppo approcci incrementali e radicali. Con una competenza senza eguali su sementi e tratti genetici, sulla protezione delle colture e sull’agricoltura digitale, Bayer investe nel miglioramento dei prodotti di cui i clienti già oggi beneficiano, immaginando anche nuovi modi di fare agricoltura.