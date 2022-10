Burgez presenta "Rehab", panino contro... l'hangover

Burgez, Rehab panino vs hangover

Burgez, l’insegna di fast food di qualità più irriverente d’Italia, presenta REHAB, il panino ideato per contrastare gli effetti dell’hangover e riprendersi dalle serate più memorabili. La nuova proposta sarà disponibile in tutti i 20 punti vendita del brand presenti sul territorio nazionale - da Torino a Napoli passando per Milano e Roma, solo per citare le città più importanti - a partire da domani.

In perfetto stile Burgez, REHAB rappresenta “un metodo rapido ed efficace per combattere velocemente i sintomi della sbornia in 30-60 minuti. Il nostro trattamento ti aiuta ad espellere le tossine, a ripristinare i nutrienti persi durante una notte di bevute pesanti e purifica il tuo sistema”. Si legge così testualmente, sia in italiano che in inglese, sul fronte e sul retro della scatola rettangolare di colore nero in cui viene riposto il “salvifico” panino. Nella parte superiore, per essere sicuri di non sbagliare, spicca una grande scritta bianca con il nome REHAB - la B finale riproduce quella distintiva del logo Burgez - e, ai due lati, due croci rosse, a sottolineare ulteriormente il contenuto “medicamentoso” della scatola, protagonista - con una foto simile a quella della famosissima valigetta di Pulp Fiction - della campagna social teaser che precede il lancio del nuovo panino.

Burgez, Rehab: storytelling del packaging

Lo storytelling del packaging, più che mai autoironico e provocatorio, predispone quindi all’assaggio con alte aspettative, che promettono di essere soddisfatte. Dalla forma allungata come gli hot dog, REHAB è farcito con carne, cheddar cream, cetriolini, cipolla, crispy bacon, jalapeño, senape e ketchup: un mix succulento di ingredienti per un panino particolarmente sostanzioso capace - appunto - di “rianimare” anche i soggetti messi più a dura prova da bagordi e serate “impegnative”. A corredo del “trattamento anti-hangover”, una provvidenziale salvietta rinfrescante perché è impossibile mangiare REHAB senza sporcarsi le mani.





Burgez, a Milano una maratona no-stop di 17 ore

Dalla teoria alla pratica… sabato prossimo, 29 ottobre, per festeggiare il debutto sul mercato di REHAB, il locale di Burgez in Corso di Porta Ticinese 14, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo, roccaforte della movida milanese, rimarrà eccezionalmente aperto per tutta la notte, per una maratona no-stop che durerà 17 ore, fino alle 5:00 del mattino seguente.

“Siamo finalmente in procinto di svelare il nostro nuovo e segreto panino. REHAB - afferma Simone Ciaruffoli, founder di Burgez - si aggiunge alla nostra già ampia gamma ponendosi come alternativa gustosa e altamente ‘terapeutica’ ai tradizionali hamburger. In occasione del suo lancio sabato 29 ottobre terremo aperto lo store delle Colonne di San Lorenzo fino alle 5.00 del mattino così da dare pieno sfogo, in considerazione della zona e dell’orario, al principio attivo di un panino che ha già nel nome la sua funzione curativa”.

Tutti i “gufi”, in uscita dai locali e dalle discoteche milanesi, potranno così sperimentare i benefici effetti del nuovo panino, concepito per combattere velocemente gli effetti della sbornia, e ricevere inoltre in omaggio un’iconica Z-shirt del brand, appartenente alla collezione di abbigliamento Burgez Original, disponibile anche sull’e-shop dedicato.