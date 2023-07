Cappuccino a prova di Instagram? Ecco il selfie riprodotto sulla schiuma

A Firenze il selfie è servito sul cappuccino, ecco come

Il selfie perfetto può finire praticamente ovunque. Su Instagram, Facebook, Twitter o Tinder, ma a quanto pare anche su un cappuccino. Lo sanno bene a Firenze, in particolare da Slitti, in Piazza dell’Olio, a pochi passi dal Duomo, dove è possibile gustarsi un bel cappuccino personalizzato, con la propria faccia riprodotta sulla superficie, in un angolo selfie creato ad hoc.

Il procedimento è semplice: basta scegliere un’immagine dal proprio cellulare, inviarla tramite QR code fornito dal locale et voilà, ecco una foto a prova di Instagram. La foto viene elaborata digitalmente da una macchina e disegnata sulla superficie della bevanda, utilizzando una polvere alimentare distribuita sulla schiuma. Così la storica cioccolateria italiana, che ha cominciato il suo percorso con il caffè nel '69, si piazza sul panorama fiorentino come una delle più innovative, sempre alla ricerca di sperimentazioni golose e originali.