Capresina Calamore, così Sal De Riso rivista la torta caprese

Fidenza Village,la nuova gastronomia pop by Calamore

Calamore, il nuovo format ristorativo ispirato al concetto di “gastronomia pop”, ideato dal cantante dei The Kolors Stash e dall’imprenditore Manuel D’Alessandro raddoppia: dopo il successo riscosso con il primo locale nell’iconica piazzetta a Capri, i sapori partenopei arrivano al Fidenza Village, dove sabato 27 gennaio, alle ore 12, verrà inaugurata la nuova glass house del brand all’interno dell’outlet.

Calamore Cafè, ecco un'inedita proposta firmata Sal De Riso

All’innovativa proposta culinaria che in estate ha conquistato i palati dei turisti e non solo, si aggiunge la dolcissima novità del Calamore Cafè con l’inedito dessert firmato Sal De Riso, Presidente AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e orgogliosamente campano come Stash. Oltre alla caffetteria tradizionale, infatti, verrà lanciata Capresina Calamore, una deliziosa rivisitazione della torta caprese, gluten free e a forma di éclair, con interno al caramello e copertura di cioccolato al caramello e craquelin alla mandorla. Il cioccolato impiegato, poi, proviene dal programma di sostenibilità Cacao-Trace, che garantisce per gli agricoltori una produzione sostenibile e a lungo termine del cacao. Questo irresistibile dessert artigianale promette di portare gli inconfondibili sapori e i profumi della costiera Amalfitana anche al Fidenza Village.

Manuel D’Alessandro, imprenditore con dieci anni d’esperienza nel mondo della gastronomia, commenta così la nuova apertura: "Calamore è stato un vero e proprio successo, tutte le persone che ci sono venute a trovare sull'isola ci chiedevano quando e soprattutto se Calamore sarebbe arrivato in tutte le città italiane. Il progetto di Fidenza Village, dove lanceremo anche la formula Calamore Cafè, sarà un progetto unico grazie anche alla collaborazione col Maestro Sal de Riso. Voglio ringraziarlo per l'estrema professionalità e disponibilità, siamo entrati subito in sintonia e siamo certi che le sue creazioni arricchiranno ancor di più la nostra offerta, rendendola unica nel suo genere.” E prosegue: “Aprire il secondo Calamore nel giro di sei mesi è un sogno che piano piano si sta realizzando, voglio ringraziare anche Stash che, con entusiasmo, intuito e capacità imprenditoriali, contribuisce in maniera significativa ogni giorno alla riuscita di questo progetto”.

Conclude il Maestro Sal De Riso: “Come spesso accade, le collaborazioni più interessanti nascono spontaneamente: chiacchierando con Stash e Manuel mi sono appassionato alla loro idea di ristorazione, che valorizza i prodotti del nostro territorio in chiave pop e contemporanea. Sono quindi felice che il mio dolce artigianale al profumo di Costiera rappresenti la ciliegina sulla torta del nuovo Calamore Cafè”.

La proposta di Calamore

Massima priorità alla qualità e alla provenienza delle materie prime per delizie a base di pesce ad un prezzo contenuto e competitivo. Tra queste spiccano proposte tradizionali come panini e cuoppi, e idee dinamiche come Cuoppokè e il banco di Calamore.

Calamore è l’incontro tra creatività e gusto: non è un fast food né un ristorante, ma è un locale che propone piatti di mare con un concept contemporaneo e affonda le radici nella storia della cucina di mare popolare italiana. Questa proposta alternativa rispetto al classico ristorante di pesce, con priorità massima alla qualità e alla provenienza delle materie prime, è ideale per una pausa pranzo veloce ma sana per studenti e lavoratori e per un pasto comodo da gustare anche in modalità pret a manger. Calamore, infatti, rappresenta un’alternativa sana al fast food che in questi ultimi anni ha spopolato nel mondo dello street food.

Cuoppokè

Cuoppokè è l'evoluzione dell’iconico cuoppo napoletano che strizza l’occhio alle tendenze healthy di questi ultimi anni. I clienti possono scegliere tra ingredienti salutari e al contempo gustosi, tipici del made in Italy, per riempire l’accattivante forma conica. Il prodotto è dunque fruibile anche passeggiando e la grande varietà di ingredienti promette di stuzzicare i gusti di tutta la clientela.

Il banco di Calamore

Al Fidenza Village, questo bancone a vista espone le prelibatezze più iconiche e apprezzate dai clienti di Calamore a Capri. Qua si possono ordinare panini, piatti singoli oppure comporre il proprio “piatto di mare” scegliendo fino a 4 tra le proposte esposte. L’ampia offerta e la grande possibilità di personalizzazione del prodotto lo rende accattivante per diverse fasce d’età e diversi momenti della giornata: dal pranzo alla cena, dall’aperitivo all’asporto, è sempre il momento giusto per fermarsi al banco di Calamore e scegliere come coccolare il proprio palato tra tutte le prelibatezze di mare disponibili.