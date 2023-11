Carboidrati che non fanno ingrassare: ecco quali scegliere

Carboidrati che non fanno ingrassare: ecco quali inserire in una dieta equilibrata per restare in forma

Molti a torto demonizzano i carboidrati pensando che facciano ingrassare. In realtà bisogna dire che nessun alimento deve essere cancellato dalla dieta a priori e che tutto dipende dalle porzioni. Poi esistono diverse tipologie di carboidrati. Il peso infatti dipende da quante calorie si assumono. I carboidrati devono infatti comparire in una alimentazione bilanciata.

Carboidrati come sono fatti

I carboidrati si distinguono in:

Zuccheri o carboidrati semplici come glucosio, fruttoso e saccarosio vengono assorbiti rapidamente dal corpo. Un consumo eccessivo può causare problemi come diabete e obesità

come glucosio, fruttoso e saccarosio vengono assorbiti rapidamente dal corpo. Un consumo eccessivo può causare problemi come diabete e obesità Amidi o carboidrati complessi che rilasciano energia in modo più lento e stabile. Sono contenuti in pasta, pane, riso, patate e cereali . Sarebbe meglio consumarli da fonti integrali

che rilasciano energia in modo più lento e stabile. Sono contenuti in . Sarebbe meglio consumarli da fonti integrali Fibre che non sono digeribili completamente dall'organismo. Si trovano in frutta, verdura, cereali integrali e legumi e sono fondamentali per la salute del sistema digestivo. Aiutano anche a regolare i livelli di glucosio nel sangue e aumentano il senso di sazietà

Carboidrati che non fanno ingrassare

Alcune forme di carboidrati sono quindi più indicate di altre per essere inserite in modo equilibrato nella propria dieta ed evitare così di prendere peso, se addirittura aiutare a perderlo.