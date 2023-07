"Carne umana? Si mangia ed è economica": il documentario che ha scioccato l'Uk

"Come mangiare carne umana": il documentario che ha scioccato l'Inghilterra

In Inghilterra gli spettatori del canale televisivo Channel 4 sono rimasti sconcertati quando lo scorso lunedì sera hanno visto scorrere sullo schermo "filetti di carne umana". Quella che poteva sembrare una puntata inedita della famosa e distopica serie "Black Mirror" si è in realtà rivelato un surreale mockumentary - ovvero un sorta di finto documentario, dal taglio satirico - sulla produzione e il consumo di carne umana coltivata in laboratorio. A presentare e dirigere il "The British Miracle Meat" è stata la star di MasterChef Uk, Gregg Wallace.

Sul sito web di Channel 4, la descrizione dell'episodio recita: "Con l'aumento dei prezzi del cibo, Gregg Wallace indaga su un controverso nuovo prodotto a base di carne coltivata in laboratorio che secondo i suoi produttori potrebbe fornire una soluzione alla crisi del costo della vita". Così il programma ha seguito Gregg in una fabbrica di carne umana nel Lincolnshire, mentre apprendeva come bistecche, hamburger, salsicce, pancetta e altro ancora potevano essere raccolti da "sottili fette di tessuto umano". Qui il presentatore ha incontrato anche alcuni dei donatori, che in realtà sarebbero persone in difficoltà economiche.

ESTRATTO VIDEO DEL DOCUMENTARIO