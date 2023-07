Champagne, Taittinger lancia un esclusivo millesimato rosè del 2011

Molta attesa ha accompagnato l’uscita in Italia del Comtes de Champagne Grands Crus Rosè 2011, millesimato che incarna perfettamente il connubio fra i Grands Crus di Pinot Noir e di Chardonnay: cuvée dallo stile deciso ed equilibrato, si inserisce nella grande tradizione della Maison Taittinger esprimendone il savoir-faire elegante e puro. Aperitivo di gran classe, accompagna mirabilmente l’alta cucina. Con 288 ettari vitati, Taittinger è fra i più importanti proprietari di vigneti in Champagne e si distingue in particolare per il Comtes de Champagne Blanc de Blancs, il più grande Blanc de Blancs di Francia.

Comtes de Champagne Grands Crus Rosè di Taittinger



Il Comtes de Champagne Rosé è composto per il 40% da Grands Crus di Chardonnay provenienti dai terroir più prestigiosi della Côte des Blancs, e per il 60% da Pinot Noir dei Grands Crus della Montagna di Reims. Per il millesimo 2011 durante l’assemblaggio è stato aggiunto un 14% di Pinot de Bouzy vinificato in rosso, la cui macerazione pre-fermentativa, piuttosto lunga, ha apportato un’importante struttura tannica con aromi di frutti rossi e neri. Il 2011 è stata un’annata molto particolare, caratterizzata da una siccità primaverile che ha costretto le radici della vite ad esplorare in profondità il terreno. Un’estate fresca e umida ha, invece, poi favorito la maturazione delle uve e preparato al meglio la vendemmia di agosto. Il Comtes de Champagne Grands Crus Rosè 2011 si contraddistingue per la brillantezza e l’eleganza della sua tinta rosata, qualche leggero riflesso rosso acceso mette in evidenza l’estrema finezza e la delicatezza della sua effervescenza.