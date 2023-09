Cina, tutti pazzi per il durian: cos'è il frutto più puzzolente al mondo

Durian, il frutto più puzzolente al mondo spopola in Cina. Le esportazioni ad aprile hanno raggiunto il livello record di 221mila tonnellate

Il durian sta facendo impazzire i cinesi. Le esportazioni di questo frutto, conosciuto anche come il più puzzolente al mondo, verso il Paese del dragone hanno raggiunto il livello record di 221mila tonnellate ad aprile 2023 per un valore di 7,51 miliardi di yuan cinesi (poco più di 900 milioni di euro). La maggior parte del durian arriva da Thailandia ma il prodotto preferito dai cinesi è il "Musang King", che viene coltivato in Malesia.

Il durian è un frutto tropicale dall'odore maleodorante per gli occidentali ma apprezzatissimo in Asia. Originario di Malesia, Indonesia e Borneo, appartiene alla famiglia delle Mavaceae come il cacao, gombo e carcardè. Viene chiamato anche "re della frutta" sia per le sue dimensioni, che lo rendono difficile da trasportare e quindi piuttosto costoso, sia per il sapore.

Di recente un ristorante malese è diventato un trend su TikTok proprio grazie al durian. Gli influencer hanno infatti amato il nuovo piatto di Menya Shi Shi Do a base di durian. Si tratta di un ramen giapponese con l'aggiunta di polpa di questo frutto e servito direttamente nella sua buccia.