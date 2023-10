Conad apre un nuovo punto vendita intelligente in Trentino

Conad apre a Trento un nuovo punto vendita automatizzato senza casse né cassieri

Conad ha parto in piazza Santa Maria a Trento un nuovo punto vendita senza casse né addetti al pagamento. Il negozio si base su un sistema tecnologico supportato dall'intelligenza artificiale che, come riporta il Corriere del Trentino, permette ai clienti di fare la spesa senza pagare in contanti o accedere alle casse. Ogni articolo viene indentificato in modo automatico ogni volta che viene inserito o tolto nel carrello e le transazioni vengono elaborate automaticamente quando si sta per lasciare il negozio.

L'insegna di Conad, di cui il gruppo trentino Dao è centro distrubutivo con oltre 200 negozi solo in questa Regione, verrà affissa entro la fine dell'anno. Questa soluzione è già stata sperimentate con successo nel 2019 in un Conad in Sardegna con Aic, il carrello della spesa dotato di intelligenza artificiale dell'azienda israeliana Tracxpoint.