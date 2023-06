Coop, cambio al vertice: Maura Latini nuovo presidente

Coop, Latini nuovo presidente e Brisigotti direttore generale

Cambiano gli assetti di governance delle due principali strutture nazionali del sistema Coop e vengono ratificate nuove nomine. Sono queste le principali novità dell'Assemblea di Coop Italia svoltasi a Bologna il 21 giugno e della successiva Assemblea di Ancc-Coop (l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori) che si svolgerà a Roma i prossimi 13 e 14 luglio.

Maura Latini, già amministratrice delegata, assume il ruolo di presidente affiancata da Maurizio Prandi direttore generale di Coop Reno in qualità di vicepresidente, mentre Domenico Brisigotti è nominato direttore generale. L'assemblea di Coop Italia ha voluto ringraziare Marco Pedroni Presidente Ancc-Coop per l'importante lavoro svolto in Coop Italia negli ultimi 10 anni.

L'assemblea ha confermato la strategia per i prossimi anni che vede al centro un prodotto a marchio Coop come sintesi di qualità e convenienza che si affianca alle marche importanti, con l'obiettivo di sostenere i soci e i consumatori per la difesa del potere di acquisto. Questa strategia ha già iniziato a dare buoni risultati nel 2022 e in questa prima parte del 2023 con il forte aumento della quota a valore e a quantità del prodotto Coop; nei primi 5 mesi del 2023 31,4% a valore (+4,6) e 36,1% a volume (+4,0), generando così il contenimento del costo del carrello della spesa. Le vendite Gdo di Coop nel 2022 sono state di oltre 14,0 miliardi di euro (+6,4% sull’anno precedente), i volumi totali (incluse le altre attività) raggiungono i 16,1 miliardi di euro (+12,4%). Nei primi mesi del 2023 le vendite GDO Coop sono cresciute del +12,8%.