Conad, richiamati cornetti per presenza di un corpo estraneo: ecco quali sono

Conad ritira cornetti dai supermercati per presenza di materiale estraneo: i lotti interessati

Materiale estraneo sulla superficie dei cornetti confezionati Conad. Come riporta la Repubblica la catena di supermercati ha deciso di ritirare dagli scaffali diversi tipi di cornetti di pasta sfoglia classici, con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticciera commercializzati col proprio marchio.

Conad ha pubblicato un comunicato rivolto ai consumatori: “Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”.

I lotti ritirati sono "Cornetti albicocca 300g EAN 8003170046160", "Cornetti classici 240g EAN 8003170004153", "Cornetti con crema al cioccolato 300g EAN 8003170046177" e "Cornetti con crema pasticcera 300g EAN 8003170021433".





Cosa fare se si sono acquistati i cornetti Conad

Se avete acquistato una o più confezioni facenti parte dei lotti interessati, la raccomandazione di Conad è di non consumarlo. È opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso.