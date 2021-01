Covid, con #FonteMargheritaConTe più vicini al mondo dell'horeca in ginocchio

Secondo alcuni attenti osservatori per il mondo horeca il 2020 è stato il più brutto del secolo con un calo di circa la metà del fatturato, se non oltre. La lunga chiusura subita dai ristoratori, bar e albergatori, assieme alla diffidenza da parte dei cittadini a ritornare ai consumi fuori casa, ha messo in forte difficoltà l’intero comparto economico.

Consapevole del suo ruolo di attore sociale Fonte Margherita ha deciso di lanciare una Campagna di sostegno ad alcuni suoi partner dell’horeca per consentirgli di riaprire con il supporto della filiera. L’impresa veneta fornirà gratuitamente sia bottiglie Fonte Margherita di acqua minerale in vetro che il nuovo Spritz Zero per un controvalore al pubblico di 175mila euro. Le bottiglie in vetro da 80cl di acqua minerale delle Piccole Dolomiti si presenteranno con l’etichetta celebrativa del 175esimo anniversario dell’apertura dello stabilimento di Fonte Margherita. La Campagna #FonteMargheritaConTe si rileva così il modo migliore per festeggiare l’importante ricorrenza.

Nella fornitura all’horeca sarà incluso anche lo Spritz Zero, l’aperitivo rigorosamente privo di alcool nato solo qualche mese fa che estende la gamma delle bevande analcoliche con acqua delle Piccole Dolomiti. Un aperitivo che nasce per regalare nuove emozioni, per incentivare la giusta socialità nel rispetto dei principi salutistici, “Zero” alcool e “Zero” solitudine. Una bevanda premium, analcolica, con acqua minerale delle Piccole Dolomiti, solo zuccheri della frutta e aromi naturali.

La Campagna di supporto all’horeca #FonteMargheritaConTe si svolgerà tra gennaio e febbraio e oltre a garantire l’attenzione di un’impresa della filiera e il suo concreto sostegno servirà anche a diffondere il giusto ottimismo nella ripresa del fuoricasa in Italia.

L’impresa veneta Fonte Margherita annovera tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti (Fonte Margherita, Acqua Azzurra, Fonte Lonera, Sorgente Alba, Fonte Regina Staro), due nuove linee di bibite analcoliche ed è presente in Italia e all’estero in alcune insegne della grande distribuzione, nell'horeca, nel porta a porta e nel vending. Nel rispetto dell’ambiente imbottiglia in vetro, per lo più a rendere, e nel nuovo packaging in cartone interamente riciclabile. Tra i suoi valori la sostenibilità ambientale e sociale, la solidarietà attraverso il sostegno ad una Fondazione onlus di ricerca scientifica pediatrica e la promozione di uno stile di vita sano.