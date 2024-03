Crazy Pizza, dopo Napoli e la sfida a Sorbillo Briatore punta sull'Arabia

Briatore aprirà un Crazy Pizza a Neom, la zona completamente artificiale in costruzione in Arabia Saudita

Flavio Briatore dopo aver lanciato la sfida a Gino Sorbillo promettendo di aprire Crazy Pizza a Napoli ha in mente un piano di espansione che comprende anche l'estero. Nuovi locali verranno aperti a Marina di Varazze ma anche a Belgrado per la prossima stagione estiva. In Medio Oriente sono presenti già quattro locali ma a breve se ne aggiungeranno altri.

In programma infatti c'è l'apertura a inizio aprile di un Crazy Pizza in Bahrain e a Neom, la regione artificiale in corso di costruzione in Arabia Saudita. Entro la fine dell'anno arrivera poi l'inaugrazione a New York e a seguire in altre location negli USA dalla costa Est a quella Ovest.