Distillati, dalla Valdichiana in Toscana arriva l'analcolico Sabatini Gino°

Un distillato totalmente analcolico, dalla forte identità toscana, realizzato attraverso la sola infusione in acque distillate di cinque botaniche: timo, salvia, lavanda, foglie di olivo e verbena. Ideale per un cocktail da tutte le ore, il gusto è di quelli che si ricorda, sia liscio che in miscelazione.

SABATINI GINO° è il primo distillato 100% analcolico a nascere dall’ingegno di una famiglia con alle spalle un’esperienza consolidata nella produzione di distillati. Il suo numero è lo “0”: zero alcool, zero zuccheri o edulcoranti, zero coloranti o aromi artificialie zero materie di origine animale.

Le cinque botaniche toscane gli conferiscono un aroma dalle note fresche e balsamiche. Al naso risulta fresco ed erbaceo grazie al timo e alla Verbena, mentre al palato la freschezza della verbena viene accompagnata dalla balsamicità della salvia e della lavanda, che lasciano un finale piacevolmente lungo.

Da sempre attenti alle richieste del mercato, i Sabatini hanno deciso di affacciarsi al mondo dei distillati analcolici, accogliendo la sempre più crescente attenzione alla sfera del wellness:

Sabatini Gino° incontra le esigenze di chi è alla ricercadi un’alternativa alla “bevuta” alcolica o alle classiche proposte analcoliche. E anche di chi è soggetto a intolleranze o di chi preferisce seguire un’alimentazione vegana. È infatti certificato Veganok, unica certificazione italiana riconosciuta a livello internazionale.

“Dopo avere creato il primo London Dry Gin 100% toscano, abbiamo mantenutosempre saldo il legame con la nostra terra d’origine, Cortona eTeccognano, dove sorgono le tenute di famiglia, in un ambiente in cui la biodiversità vegetale è protagonista", commenta Enrico Sabatini, co-fondatore e co-proprietario di SABATINI GINO. "Abbiamo continuato a coltivare la nostra passione, vocata alla ricerca della materia prima locale di qualità,dando vita ad un distillato analcolico, nuovo e dallo spirito rigorosamente toscano”.

SABATINO GINO° è, inoltre, il primo distillato analcolico a comunicare con i consumatori in modo trasparente e innovativo attraverso la partnership con l’azienda Genuine Way: tramite un QR code collocato al collo della bottiglia che sfrutta la blockchain, è possibile accedere a tutte le informazioni sulle sue caratteristiche, le certificazioni della filiera produttiva ed i signature cocktails consigliati da quattro bartenders italiani internazionalmente riconosciuti: Mattia Lotti, Virginie Doucet, Doriano Mancusi e Fabio Arcadipane.