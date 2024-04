Morto Romolo Algeni, l'uomo che ha portato la cucina italiana a New York

Romolo Algeni, storico direttore del Paola's Restaurant a Manhattan, è morto mercoledì per un malore

Romolo Algeni detto "Pepito", direttore del Paola's Restaurant di New York, è morto il 17 aprile a 68 anni per un malore. Nato a Giulianova, in Abruzzo, era arrivato negli Stati Uniti nel 1992. Dopo una prima esperienza come rappresentante per un'azienda di mobile, la svolta arriva con lo chef californiano Jeffrey Murray. Insieme crearano il ristorante di cucina gusione Baraonda.

Come roporta Gambero Rosso, Romolo Algeni aveva una vera e propria ossessione per la ricerca del miglior prodotto italiano e il suo locale era molto amato da attori e vip, tanto che per anni ha ottenuto le Tre Bottiglie nella guida Top Italian Restaurant.

"A New York il cameriere non è mai lasciato solo, il servizio è la cosa più importante per un americano. L’acqua, il pane, il vino: non esiste che il cliente debba chiedere. Se lo fa, hai già perso una percentuale di tip", così Algeni descriveva la sua idea di servizio a Gambero Rosso - Dobbiamo sempre lavorare per la piacevolezza del cliente, in sala e in cucina. A volte ce lo dimentichiamo".

Celebri le sue amicizie con personaggi famosi come Robert De Niro, uno degli ospiti fissi del Paola's: "Cosa mangia? Tagliolino al pomodoro fresco e basilico. Quello che piace a noi".