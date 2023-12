Emirates punta sulla Francia. Niente vini italiani sui suoi aerei

Emirates ha intenzione di introdurre nuovi vini pregiati dalla Borgogna, ma si dimentica dell'Italia

Emirates è la compagnia aerea che vanta una delle cantine più ampie del settore con investimenti che nel 2022 hanno sfiorato i 47 milioni di euro. Non solo, l'azienda dispone anche di strutture dedicate in Francia con circa 6 milioni di bottiglie di vino pregiato, alcune delle quali che non saranno servite prima del 2037. Emirates quindi punta molto sulla Francia ma si dimentica dei prodotti italiani.

La compagnia aerea attualmente offre 36 varietà di vini e champagne francesi a bordo dei suoi aerei e prevede di introdurre una selezioni dei migliori vini bianchi e rossi della Borgogna. Queste etichette rappresentano il 57% bevuti in business e first class. L'unica etichetta italiana presente nella lista per l'economy class è Antinori Santa Cristina.