Fondazione di Bill Gates aiuta la Nigeria a sviluppare fagioli resistenti agli insetti

Fondazione di Bill Gates sta aiutando la Nigeria a sviluppare fagioli resistenti agli insetti

Il responsabile senior del programma della Bill & Melinda Gates Foundation Lawrence Kent, ha spiegato nei giorni scorsi che il suo team era a Kano per sostenere il progetto di resistenza ai parassiti del "fagiolo dall'occhio" (nome scientifico è vigna unguiculata: apprezzato in Africa per i benefici per la salute e il basso costo di produzione), uno sforzo condotto dal governo nigeriano in collaborazione con l'African Agricultural Technology.

L'obiettivo è produrre fino a 2 tonnellate per ettaro contro le 0,6-0,8 tonnellate attuali per riuscire a soddisfare la domanda nazionale dei 200 milioni di nigeriani. Gli attacchi parassitari mettono in ginocchio ogni anno il Paese portando a raccolti dimezzati. «Stiamo sostenendo i nostri partner locali per produrre sementi di qualità e metterle a disposizione degli agricoltori nigeriani, in modo che possano migliorare i loro raccolti, ridurre la dipendenza dai pesticidi e migliorare le loro condizioni di vita», le parole di Kent.

Il Commissario per l'Agricoltura dello Stato di Kano, Danjuma Mahmud, rappresentato dal Segretario permanente del Ministero, Sadi Ibrahim, ha spiegato che la volontà dello Stato è di seguire qualsiasi percorso concordato alla fine del workshop per incrementare la produzione e la valorizzazione di questa varietà di fagioli. «Qualunque sia il risultato di questo incontro, lo prenderemo e ci lavoreremo. Sensibilizzeremo i nostri agricoltori sulla nuova tecnologia sviluppata attraverso questa varietà, in modo che possano adottare la coltivazione di questa varietà per aumentare la produzione alimentare e, in ultima analisi, la sicurezza alimentare nello Stato».