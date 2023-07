Frutteti attaccati dagli insetti: a rischio le produzioni dell'Emilia Romagna

Tra i nemici giurati della crescita ortofrutticola ci sono gli insetti che creano danni ingenti alle produzioni di pere, actinidia e drupacee. Secondo quanto riporta il sito ItaliaFruitNews, la stagione in corso sta registrando un aumento dell’attività della cimice asiatica che non lascia tregua soprattutto alle pere. Ma la cimice non è l’unico insetto a colpire la produzione. Infatti, come riporta il Consorzio Agrario di Ravenna, ci sono dei preoccupanti attacchi di forficula nei pescheti, soprattutto nelle campagne romagnole.

La diffusione della forficula (conosciuta volgarmente come forbicina) è preoccupante perché da insetto utile si è trasformato in un insetto onnivoro. Le alte temperature hanno permesso alla popolazione di riprodursi molto velocemente. Tra le aree più colpite c’è proprio l’Emilia Romagna che sta registrando numerosi danni su pescheti. I danni che si riscontrano sul frutto sono erosioni sia dell'esocarpo che del mesocarpo, deturpandolo e riducendone la qualità. Ma l’insetto è in grado di causare danni anche sulle gemme e di indurre la defogliazione nei casi più gravi. Se continuerà questa escalation anche altre colture saranno a rischio.