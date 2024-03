Gelà Monfrà, il gelato al gusto di carne Fassona diventa virale sui social

Dal Piemonte arriva un cono gelato ripieno di Fassona chiamato Gelà Monfrà: un nuovo modo per gustare la carne anche in piedi

Oggi non è raro trovare gusti di gelato a base di prodotti salati ma Gelà Monfrà, realizzato dalla Cascina Rosengana di Cocconato, in provincia di Asti, porta all'estermo questo concetto. Si tratta infatti di un cono fatto con una cialda di riso venere con all'interno un carpaccio di Fassona con crema tiepida al gorgonzola. In alternativa è disponible la salsa al bagnet verd piemontese e cipolla caramellata. Per alcuni eventi è stata proposta anche una salsa a base di birra scura o mosto di vino. La palettina è una piccola mannaia.

Gelà Monfrà è già un piccolo fenomeno social con una serie di video diventati virali. "La gente si fa anche cinquanta chilometri per assaggiarlo, sono venuti da Milano apposta e un gruppo anche dei dintorni di Pavia", racconta a Gambero Rosso Alessio Macchia, ideatore del nuovo street food da Monferrato.