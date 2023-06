Gelsomina fa serata: cena mediterranea a lume di candela e aperitivo di classe

Gelsomina, cena mediterranea e aperitivo di classe

Pasticceria Gelsomina raddoppia, la pasticceria cult di Milano presenta una cena mediterranea a lume di candela (3 sere a settimana: mercoledì, giovedì e venerdì) con menù raffinato ispirato alla cucina del Sud Italia (in primis siciliana). E poi ecco l'aperitivo in collaborazione con il bartender Mattia Pastori, uno dei punti di riferimento della mixology italiana, e Nonsolococktails. Ecco i dettagli

Gelsomina fa serata: cena mediterranea a lume di candela

È iniziato un nuovo capitolo per la pasticceria milanese ormai diventata cult: Gelsomina apre anche per cena ogni mercoledì, giovedì e venerdì nel locale di via Fiamma 2. A lume di candela, sui tavoli di legno, ferro battuto e pietra, con le porcellane dal sapore rétro e l’atmosfera autentica di Gelsomina, la cena è tutta dedicata al Sud: panelle, caponate, puntarelle, primi generosi della tradizione mediterranea, secondi di pesce e piatti della tradizione italiana. Tutti i giorni invece, l’aperitivo firmato Mattia Pastori con Nonsolococktails e una linea di specialità sfiziose.

Gelsomina, cena raffinata a lume di candela - Linguine alle vongole e crumble di pane aromatizzato



La cena di Gelsomina è un menu raffinato in stile bistrot ispirato alla cucina del Sud Italia come tutte le proposte di Gelsomina e, in particolare, siciliana , che rilegge alcune delle proposte più amate e apprezzate a pranzo dagli habitués. Tra gli antipasti, immancabili le Panelle con crema di avocado e lime e la Pizzetta Gelsomina, insieme alla Caponatina di melanzane, l’Insalata di polpo, patate e olive nere, le Puntarelle e alici di Cetara. I primi vedono invece una forte presenza di piatti della tradizione mediterranea, come le Busiate con pesto trapanese, il Couscous con verdure di stagione, i Maccheroni alla Norma e le Linguine all e vongole e crumble di pane aromatizzate. Tra i secondi spiccano il Pesce spada alla siciliana, le Sarde a beccafico, accanto ad alcuni grandi classici italiani come il Vitello Tonnato e le Polpette al sugo. Ad accompagnare, tanti contorni gustosi tra cui l’insalata pantesca, le carote colorate con crema allo yogurt e senape in grani, l’insalata di finocchi, arance e olive nere. Per una coccola a fine pasto, non mancano i dolci del giorno, i gelati e le granite artigianali. Chiude la proposta un’ampia cart a dei vini, tra bollicine, vini bianchi, rosati e rossi da produttori scelti, oltre naturalmente a birre e bibite analcoliche per un’offerta beverage che possa accontentare tutti.

Gelsomina fa serata, l’aperitivo con il bartender Mattia Pastori e Nonsolococktails

Per rispondere a quest’esigenza, alla cena si affianca il lancio di uno dei momenti della giornata più apprezzati dai milanesi: l’aperitivo da Gelsomina, disponibile tutti i giorni nel locale di via Fiamma. Una pausa dalla frenesia cittadina per svagarsi e ristorarsi, sorseggiando il proprio drink preferito in abbinamento a un tagliere di prelibatezze preparate al momento. Sarà possibile degustare cocktail inediti e raffinati realizzati in collaborazione con il bartender Mattia Pastori, uno dei punti di riferimento della mixology italiana, e Nonsolococktails, l’agenzia di servizi integrati nel mondo del beverage, da lui fondata, con focus specifico nella mixology.

L'aperitivo di classe by Gelsomina



Tra le proposte, alcuni signature drink a base del pluripremiato rosolio di bergamotto Italicus: l’Italicus Cup, con spremuta di pompelmo, l’Italicus Spritz, con Prosecco Treviso DOC, e l’Italo Americano, con Savoia e acqua tonica Rovere. Non mancano i cocktail a bassa gradazione alcolica, come il Negroni low alcol, e alcol-free, come il celeberrimo Gin & Tonic in versione analcolica. Per gli amanti del vi no, non manca una vasta offerta di etichette di nicchia tra bollicine – dal Prosecco DOC al Trento DOC, fino allo Champagne - vini bianchi, rosati e rossi provenienti da ogni parte d’Italia, birre e bevande analcoliche.

Pasticceria Gelsomina

Apre in via Carlo Tenca 5 nel Novembre 2018 e fin da subito Gelsomina piace alla città di Milano, tanto che nel Settembre 2020 raddoppia con l’indirizzo di via Fiamma 2. Gelsomina piace perché la sua pasticceria è buona e di qualità, perché è un angolo di pace che trasporta i clienti in un giardino verde e rigoglioso, dove l’arredamento, i tavoli e le sedie bianche ricordano le migliori giornate estive, in tutte le stagioni. Il locale evoca un vero e proprio viaggio tra Sicilia, Campania e Puglia che Ilaria Puddu definisce “un giardino sognante dove si ferma il tempo”.

Al piano di sotto, un laboratorio di pasticceria tra i più grandi di Milano che sforna quotidianamente dolci e per pranzo piatti della tradizione meridionale, serviti in chiave moderna. È Stef ano Saturnino, con i soci Giovanni Arbellini, Giuseppe Gallello, Alessandro Sanso e Ilaria Puddu, a selezionare con cura e passione gli ingredienti usati in pasticceria e in cucina che provengono da piccoli artigiani di tutta Italia. Tra le tante chicche e specialità l’introvabile marmellata di Gelso o il pane Tumminia del famoso panificio di Davide Longoni. La ricercatezza accurata dei prodotti si riversa anche nello stile della pasticceria, curata con attenzione in ogni angolo. Dalle piastrelle di ceramic a di Vietri che si alternano al cemento dei pavimenti, ai tavoli e le sedie prodotti artigianalmente da un fabbro di Orvieto, allo spazioso “social table” ogni mattina ricco di giornali e pensato per la condivisione