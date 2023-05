Gin per Te Tour: dopo Firenze e Roma le one night arrrivano a Milano. Il calendario

GIN PER TE TOUR DI SILVIO CARTA

Avanti sino al 14 maggio: "Gin per Te Tour di Silvio Carta" dopo Firenze, Bologna e Roma, arriva a Milano. La formula vincente? Il cliente “crea” il proprio Gin Tonic, Negroni e Gin Sour In carta, 3 alternative per ogni drink un tris disponibile anche in bicchieri mezza porzione per un confronto inedito tra classici.

GIN PER TE TOUR: IL FORMAT

Firenze, Bologna, Roma e Milano. Quattro città per otto One Night nel segno del divertimento, della cultura del bere miscelato classico e della mixology di qualità con protagonisti il distillato Gin per Te e i clienti dei locali. Al centro dell’evento, una special drink list con Gin Tonic, Negroni e Gin Sour in tre versioni (l’unico ingrediente fisso è il Gin per Te) arricchita da notizie storiche sui tre drink e da informazioni pratiche sul concorso Gin per Te. Condividi un’emozione.

“Per poter apprezzare davvero uno spirit, l’ideale è provarlo sia liscio che miscelato. Meglio ancora, sarebbe assaggiarlo nel proprio cocktail del cuore abbinato ad altri ingredienti diversi” spiega Elio Carta, titolare dell’azienda sarda. “Da questa riflessione nasce il concept del Tour che si articola in una serie di serate speciali con una temporary special drink list con Gin Tonic, Negroni e Gin Sour in tre versioni ma con protagonista sempre Gin per Te”, puntualizza.

“La novità è che la ricetta la personalizza il cliente. Manteniamo sempre Gin per Te, ma nel primo caso vi abbiniamo tre toniche diverse a scelta dell’ospite e nel secondo tre diverse combinazioni di vermouth e bitter tra quelle proposte in carta. Quanto al Gin Sour, proponiamo la versione naked. Vedrete che le stesse ricette, realizzate con prodotti distinti, daranno vita a sapori e profumi diversi!”, chiarisce Carta.

GIN PER TE TOUR, DOVE E QUANDO

E' il momento di Milano: giovedì 4 maggio al Gramm Cafè di Niccolò Mazzucchelli, elegante cocktail bar sui Navigli con ampio dehor, venerdì 5 al nuovo raffinato Dada (ex Taverna Moriggi) vicino a Cordusio. La settimana seguente, giovedì 11 maggio il Gin per Te Tour approda al Milord di Cristian Lodi, cocktail bar di riferimento del quartiere di Piola e domenica 14 maggio al popolarissimo Chinese Box di Luca Hu, in Corso Garibaldi, uno dei centri nevralgici della movida meneghina.

GIN PER TE TOUR, CONCORSO ONLINE

Partita il 14 febbraio e attiva fino al 14 maggio, la campagna online Gin per Te. Condividi un’emozione ha l’obiettivo di far conoscere il nuovo Gin per Te al popolo variegato dei social media. Come? La strategia passa da un concorso con premi che invita alla condivisione su Instagram e Facebook di una dedica d’amore. Ogni settimana la dedica più votata vince una bottiglia di Gin per Te personalizzata. Inoltre, tutti i partecipanti concorrono all’estrazione di tre soggiorni per due persone in Sardegna. Per iscriversi al concorso visitare il sito www.concorsoginperte.silviocarta.it

GIN PER TE TOUR, DATE

giovedì 4 maggio Milano Gramm Cafè

venerdì 5 maggio Milano, Dada (ex Taverna Moriggi)

giovedì 11 maggio Milano, Milord

domenica 14 maggio Milano, Chinese Box

GIN PER TE IN PILLOLE

Ottenuto da sole bacche di ginepro sarde raccolte a mano, Gin per Te è un distillato premium che Elio Carta ha dedicato all’adorata moglie.

Tipologia: London Dry Gin

Gradazione: 45% Vol.

Aspetto: limpido, cristallino e trasparente

Profumo: intenso

Sapore: complesso, morbido, dal retrogusto delicato