Gorgonzola dolce Palzola ritirato per rischio Listeria: quale evitare

Ritirato dal ministero della Salute un lotto di gorgonzola dolce di Palzola per la presenza di Listeria in crosta

Possibile rischio microbiologico per presenza di Listeria M. in crosta. Con questa motivazione il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di gorgonzola dolce prodotto da Palzola srl, venduto in forma intera, mezza, un quarto e un ottavo di forma.

Il lotto ritirato è il D16423A: il ministero raccomanda di non consumare e restituire il prodotto al punto vendita. Settimana scorsa è stato ritirato anche un lotto di tonno a pinne gialle affumicato a freddo del marchio Il Viaggiator Goloso a scopo precauzionale per la possibile presenza di livelli di mercurio superiori al consentito.