"Granchio blu ha il sapore dell'astice: babà dei poveri che crea dipendenza"

Granchio blu, la testimonianza di un utente

Il granchio blu è sicuramente uno dei protagonisti (negativi) dell'estate. L'animale sta infatti minacciando gli ambienti dei mari e dei corsi d'acqua del nostro Paese. Il motivo? Il crostaceo si nutre dei principali molluschi come cozze, vongole e ostriche, vale a dire una fetta importantissima dei guadagni dei pescatori. Il problema, come ben spiega il sito TuttoNotizie, "è che il granchio blu non conosce predatori (non viene, in poche parole, eliminato da nessun altro pesce o crostaceo più grosso), e ogni volta che gli esemplari femmina si riproducono, disperdono in mare fino a 5000 uova".

Ma al netto dei problemi ambientali, tutti ci saremmo chiesti- almeno una volta- che sapore ha questo tanto discusso granchio blu. A svelarlo oggi è proprio il sito online TN che rilancia la testimonianza di un utente. "Ho appena assaggiato il fatidico granchio blu dopo settimane di attesa. Qualcosa di incredibile: pazzesco. Sapore realmente identico a quello dell'astice, ma ad un prezzo molto più modico. Il babà dei poveri. Se questo è un flagello divino, che ben vengano tali sciagure. Lo giuro. Per finire un consiglio a voi tutti: non mangiatelo per alcuna ragione al mondo. Il motivo? Può creare dipendenza. Lo sottoscrivo". Provare per credere.