Hot honey, cos'è il miele piccante che fa impazzire gli USA: la ricetta

L'hot honey è il nuovo condimento preferito dagli americani. Lo si trova nell'insalata ma anche sulla pizza e tanti altri prodotti

Gli americani si sa sono preda delle mode e l'ultima in campo di condimenti si chiama hot honey. Il miele piccante lo si trova nelle insalate di Sweegreen, sui nugget di pollo di KFC e persino sul gelato. Addirittura uno dei principali produttori di questo condimento, Mike's Hot Honey, l'ha messo su un paio di sneakers nel 2023.

Il miele piccante non è certo una novità, soprattutto in Asia, ma è diventato il preferito degli americani circa una decina di anni fa, quando venne proposto come topping per alcune pizze. A lanciarlo negli USA, si dice, sarebbe l'apprendista pizzaiolo Mike Kurtz di Brooklyn. Si stima che il giro d'affari dell'ho honey si aggiri sui 40 milioni di dollari all'anno. Stando ai video pubblicati su TikTok il miele piccante sta bene con salumi e formaiggi ma anche con il pollo fritto, pizza al salame piccante, verdure, costine di maiale, hamburger, pop corn e tantissimi altri alimenti.

Hot honey: la ricetta

Ingredienti

Peperoncini rossi interi freschi (la quantità dipende dal livello di piccantezza desiderato

2 cucchiai di vino bianco o aceto bianco

120 g di miele di acacia, millefiori o altro miele delicato

Gambero Rosso consiglia di utilizzare un massimo di cinque peperoncini per un livello di piccantezza medio basso. Praticare delle fessure nei peperoncini con un coltello e portarli a ebolizzione con l'aceto in un pentolino a fuoco medio-alto. Dopo averlo fatto ridurre della met (circa 1 minuto) aggiungere il miele e ridurre la fiamma al minimo. Lasciare sobbolire per 10 minuti, aspettare che si raffreddi e togliere i peperoncini. Il miele piccante si può conservare in un barattolo chiuso in frigorifero per un massimo di 2 settimane.