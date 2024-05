Salvatore Salvo, uno dei più grandi pizzaioli napoletani special guest al Dry Milano

Lunedì 20 maggio Salvatore Salvo di Pizzeria Salvo, uno dei grandi nomi della pizza napoletana e precursore della rivoluzione enogastronomica e culturale dell’identità partenopea in Italia e nel mondo, è lo special guest di Lorenzo Sirabella a Dry Milano per “One More Dry – vol. Pizza #5”. I due maestri pizzaioli, entrambi nella top ten della classifica 50 Top Pizza Italia al 7^ e 8^ posto, prepareranno un menù a 4 mani di sei portate all’insegna della creatività e dell’artigianalità in abbinamento ai cocktail a firma di Edris Al Malat con l'utilizzo di Berlucchi Franciacorta, partner dell’evento. Il menù prevede un antipasto, focaccia, tre pizze e dessert accompagnati da tre drink.

L’inedita serata prosegue con il programma voluto da Dry Milano - nelle precedenti edizioni ha avuto protagonisti nomi del calibro di #1 Jacopo Mercuro, #2 Simone De Gregorio, #3 Pier Daniele Seu e #4 Alex Lo Stocco – e sarà un viaggio in due tappe con ritorno a Napoli nella Pizzeria Salvo di Riviera di Chiaia lunedì 9 settembre.

Per l’esperienza di pairing Pizza & Cocktail Lorenzo Sirabella realizzerà La Scarpetta, cubotti Integrali con ragù di pomodoro e ricotta di Bufala DOP, Vitello Tonnato, focaccia con salsa tonnata, magatello di vitello, sale maldon e polvere di capperi, Carciofi della domenica, pizza bianca con fior di latte, carciofo fresco cotto a bassa temperatura e arrostito, crema di pecorino, guanciale di maiale pelatello e olio extravergine al prezzemolo e infine il Drymisù, cubotto al vapore glassato al cioccolato fondente e caffè, crema al mascarpone e Marsala e polvere di caffè. Salvatore Salvo proporrà la Scarpariello, pizza con pomodoro di Gragnano, pomodoro datterino grigliato, battuto di pomodoro San Marzano, olio all’aglio con prezzemolo e peperoncino, Tuma persa siciliana grattugiata e Pecorino toscano Gran Riserva e la Marinara 4.0, pizza con salsa di pomodori marinata agli agrumi e zenzero in doppia temperatura, maionese di alici, origano fresco, polvere di aglio nero, alici crude, colatura di alici, olio all’aglio e basilico. Ad accompagnare il menù i tre cocktail d’autore a firma di Edris Al Malat con l’utilizzo di Berlucchi Franciacorta: Dry Bellini, Berlucchi Franciacorta Rosè, pesca bianca; French75, Berlucchi Franciacorta saten, succo di limone e Gin; Dry Sgroppino, Berlucchi Franciacorta Brut, Vodka al basilico, liquore al bergamotto e sorbetto al limone.

Salvatore Salvo commenta: “Sono entusiasta di far parte del ciclo di incontri One More Dry e di portare la mia interpretazione della pizza napoletana contemporanea in uno dei locali che ha segnato le nuove frontiere del mondo della pizza come pionieri dell’abbinamento Pizza e Cocktail. Sarà un grande piacere avere Lorenzo come nostro ospite a Napoli”

Lorenzo Sirabella spiega “Sono molto felice di ospitare Salvatore in quello che sarà un viaggio di andata e ritorno (io sarò da i Salvo a settembre); queste occasioni di scambio ci fanno crescere e restituiscono l’idea di una nuova generazione di ristoratori/cuochi non più gelosi del proprio saper fare, ma disponibili alla costruzione di una rete di eccellenza capace di dialogare. Ancora una volta la convivialità è al centro di questi momenti. La serata con Salvatore si annuncia speciale anche lato drink grazie alle creazioni di Edris apposite per il nostro menù, con il contributo di Berlucchi Franciacorta”