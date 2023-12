I formaggi migliori al mondo? Parmigiano e mozzarella di bufala. La classifica

Sono 18 i formaggi italiani nella classifica "100 best cheeses in the world" 2023-2024 di Taste Atlas

L'Italia domina la classifica "100 best cheeses in the world" 2023-2024 di Taste Atlas, ovvero l'atlante online del cibo da tutto il mondo. Il podio è infatti tutto tricolore con al primo posto il parmigiano reggiano, mozzarella di bufala Dop al secondo e stracchino di Crescenza al terzo. Il formaggio tipico della Campania si piazza anche al primo posto nella sezione "soft cheese".

"Questo riconoscimento conferma la grande voglia di mozzarella di bufala Dop che c’è e che noi registriamo nelle nostre attività internazionali. Siamo felici che la classifica segni un podio tutto italiano, con un’accoppiata vincente al vertice, quella tra parmigiano reggiano e bufala campana", afferma a Gambero Rosso il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani.

Per quanto riguarda gli altri formaggi italiani, la burrata si piazza al sesto posto, seguita da grana padano (11°), percorino romano (13°), pecorino sardo (17°), stracciata (30°), provola (35°), burrata d'Andria (40°), gorgonzola piccante (47°), taleggio (49°), stracciatella (58°), pecorino siciliano (59°), caciocavallo silano (79°), bagoss (86°), scamorza (87°) e fontina (96°).