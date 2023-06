Il club sandwich diventa dolce: la nuova ricetta del panino più amato al mondo

Il club sandwich diventa dolce: la ricetta del gustoso dessert arriva da un gruppo di studenti

Il club sandwich - il panino multistrato americano più famoso al mondo - diventa un dolce dessert da consumare a fine pasto o come merenda. L’idea arriva da un gruppo di insegnanti e allievi del corso di panificatore e pasticcere della Scuola per la Formazione Professionale ENGIM di Oderzo, in provincia di Treviso, capitanati dal professore Paolo Favaro, che si è occupato di coordinare e dare vita al progetto.

Anche se all'apparenza sembra un club sandwich classico, goloso per gli occhi e per il palato, al primo morso le papille gustative si accorgono di una declinazione insolita, ma non per questo meno ghiotta della variante 'salata'. Gli ingredienti del club sandwich dolce sono: pane in cassetta, crema al mascarpone, fragole a pezzetti, gelée al pomodoro, frittata dolce, crepes dolce con inserto di insalata gentile, crema al mascarpone con ribes, bagna di vaniglia, ganache al cioccolato bianco con coulis di ribes e fragole o lamponi, secondo l’ordine descritto.