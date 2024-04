Il vino vale più del calcio: senza le vigne l'Italia perderebbe l'1,1% del Pil

Il vino in Italia vale l'1,1% del Pil, poco meno del settore dello sport. Senza le vigne si perderebbero 303mila posti di lavoro

Il vino in Italia a livello economico (e in molti altri ambiti) ha la stessa valenza dello sport. A dimostrarlo numeri alla mano è uno studio chiamato "Se tu togli il vino all’Italia" di Veronafiere in collaborazione con l’Osservatorio Uiv-Vinitaly. Il vino infatti vale l'1,1% del Pil mentre lo sport arriva all'1,3% di share. La produzione annua è stimata a 45,2 miliardi di euro un valore aggiunto di 17,4 miliardi. Inoltre, se non ci fosse questa filiera ben 303mila persone sarebbero senza lavoro.

Senza il vino, riporta Gambero Rosso citando l'analisi di Prometeia, il saldo commerciale de settore agroalimentare calerebbe del 58% da un +12,3 miliardi di euro a 5,1 miliardi nel 2023. Il vino è poi al secondo posto nella classifica del surplus commerciale dietro a gioielleriea e orefici ma davanti ad abbigliamento e calzature.

"Pensare a un’Italia senza vino è stata un’impresa non semplice, anche perché i numeri non bastano a manifestare il danno di una ipotetica privazione di un elemento del Dna italiano - ha commentato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - Ma abbiamo voluto fortemente accendere un faro, anche in occasione della Giornata nazionale del made in Italy, perché quello del vino è un patrimonio socioeconomico che va difeso e tutelato".

"L'Italia senza il vino sarebbe una Nazione più povera - rincara la dose il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida - non solo a livello culturale e ambientale, ma anche sul piano economico, in quanto il settore vinicolo è un asset strategico per l'occupazione e per l'export italiano nel mondo. Il vino è un elemento prezioso che va protetto nella sua integrità, nella qualità e il nostro compito è, al fianco degli imprenditori, quello di renderlo sempre migliore e attrattivo".