Kala namak, il sale che sa di uovo: gioiello della cucina vegana

Kala namak, sale che sa di uovo: la spezia asiatica e gioiello della cucina vegana conquista tutti

Kala namak? I vegani lo amano, ma sta ormai conquistando tutti raggiungendo le vette del sale marino.

Non solo: da India a Pakistan (inizialmente veniva estratto dalle miniere vulcaniche di questi Paesi, oltre che dai laghi salati del Grande Deserto Indiano) e un po' in tutta l'Asia è usato da sempre e ora la 'globalizzazione' delle ricette guadagna sempre più terreno a tavola.

Non dimentichiamo che col suo profumo riesce quasi a 'sostituire' le uova (forte la somiglianza con l'uovo sodo in questo senso).

Kala namak, dalla carbonara vegana alle proprietà benefiche

"Compagno del cuore di questa spezia asiatica è il tofu, che nella versione vellutata, con un pizzico di curcuma per dare colore, può dare vita a una perfetta crema per una carbonara vegana. Nella cucina indiana, invece, aggiunge brio a tantissime miscele di spezie, da aggiungere alle pietanze o utilizzare per preparare bevande calde, o ancora per aromatizzare il pane o le salse di accompagnamento", scrive gamberorosso.it. E tra le sue proprietà va ricordato che contrasta il colesterolo cattivo, contenere i sintomi dell’artrite. Non solo: chi ha acidità gastrica può usare il Kala namak senza problemi.