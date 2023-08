L’Italiano, nasce il nuovo cocktail dedicato a Toto Cutugno. La ricetta

L’Italiano, nasce il nuovo cocktail dedicato a Toto Cutugno con i colori della bandiera italiana

A pochi giorni dalla morte del cantautore Toto Cutugno, arriva un cocktail in suo onore: L'italiano. L’ispirazione nasce dalla celebre canzone di Cutugno e a idearlo è Ettore Diana - barman di lungo corso già campione mondiale Iba nella categoria Fancy a Pechino nel 2012, ora in forza al Central Bar 80 di Santa Teresa Gallura - in collaborazione con Caffo, l’azienda che produce il Vecchio Amaro del Capo.

Un omaggio a Cutugno uomo e artista quello di Diana, e contemporaneamente anche un richiamo alla terra natia del cantautore, la Calabria. Il cocktail in questione, infatti, è a base di Vecchio Amaro del Capo – Red Hot Edition, dove la ricetta originale si unisce al peperoncino calabrese. Questo liquore conferisce la parte rossa al drink, mentre il verde e il bianco sono garantiti dall’utilizzo di sciroppo alla menta e uno strato di panna semi montata nella parte superiore, aromatizzata con tisana Ricola alle 13 erbe. Il cocktail è completato poi da liquore alla nocciola, liquore all’amaretto e crema di cacao. La particolarità del cocktail sta nel risultato visivo: grazie alla stratificazione degli ingredienti i tre colori che compongono il cocktail sono quelli della bandiera italiana.

L'Italiano - Cocktail in onore di Toto Cutugno



Ettore Diana ha raccontato di aver conosciuto personalmente il grande Toto un po’ di anni fa in un hotel dove lavorava: “Gli ho fatto provare il mio specialissimo drink a base di espresso e Toto è rimasto davvero impressionato facendomi molti complimenti. Era una persona gentile e raffinata, un vero poeta della musica e un amante del buon bere. Mi ha fatto sentire in cima al mondo con tutti quei ringraziamenti”.