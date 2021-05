La "Buona Spesa" arriva a Vairano Patenora, uno dei borghi più belli del Paese

Food e non food, MD prosegue il percorso di crescita sul territorio italiano. Questa volta in Campania. Nel segno del legame del territorio, dove 27 anni fa è stata fondata e dove tuttora detiene la sede direzionale, a Gricignano d’Aversa, MD inaugura le proprie insegne a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. Un’inaugurazione particolare che ha visto il cavaliere Patrizio Podini, alla presenza del sindaco Bartolomeo Cantelmo, tagliare il fatidico nastro tricolore, il 78° punto vendita diretto della regione, il 15° in provincia di Caserta, a cui vanno aggiunti quelli gestiti in franchising.

L’intervento personale del presidente MD sottolinea il legame che l’insegna ha con il territorio dove l’azienda ha compiuto i primi passi.

Situato strategicamente in zona semicentrale di uno dei borghi più belli d’Italia, a soli 7 km dall’uscita A1 di Caianello ma facilmente raggiungibile dai residenti e ben in vista dei visitatori, insiste su una superficie totale di oltre 1.800 metri quadrati che ne fanno l’insediamento più grande della distribuzione moderna in zona.

“È doveroso per me ringraziare l’amministrazione comunale -ha dichiarato Podini (nella foto, a destra)- per il supporto ricevuto durante i lavori di realizzazione dello store e sono lieto che ora gli abitanti di Vairano e dei paesi vicini possano contare sulla nostra Buona Spesa e sull’insieme dei servizi che offriamo che puntano a una grande sintonia con il territorio e le sue necessità”.

Il nuovo store, che ha richiesto l’assunzione di nove persone tutte di Vairano e zone limitrofe, di età media circa 34 anni, su 19 addetti totali, conta su un bacino d’utenza di 20 mila persone a cui mette a disposizione un parcheggio riservato di 192 posti auto e sarà aperto tutti i giorni.

È organizzato su sei corsie e sei casse, dispone di banchi di food e gastronomia serviti, nonché di una vasta scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e tanto altro, proposti come sempre a prezzi concorrenziali.

Vairano Patenora è famosa per il suo borgo antico scavato nella roccia calcarea, dominato da un imponente Castello Fortezza, e per il suo Tempio - Teatro spesso ricordato nei servizi televisivi sulle meraviglie della zona.

I lavori di realizzazione dello store, durati poco più di sei mesi, sono stati quindi connotati da una ancora più forte attenzione all’impatto ambientale e al territorio.

La stessa attenzione riservata all’offerta di specialità alimentari regionali che sono centrali per l’insegna italiana che punta ad offrire tutto il buono delle proposte locali a un prezzo concorrenziale.

Anche a Vairano fanno bella mostra sugli scaffali le specialità regionali della linea Lettere dall’Italia, il marchio privato MD che identifica una selezione di eccellenze gastronomiche certificate Dop, Doc e Igp, quali formaggi e salumi tipici, e vini con marchio Dop, Igp e Docg campani. Tutto all’attenzione dell’insegna a rispondere ai bisogni di un consumatore sempre più consapevole, maturo e attento al rapporto tra qualità e prezzo o alle proprietà nutrizionali e volte al benessere dei cibi o con scelte alimentari sempre più personali, come i prodotti della Bio o Vivo Meglio della Linea Benessere, pensati per intolleranti, vegetariani, vegani e salutisti.