La cucina italiana non è nell'olimpo delle migliori: la stoccata francese

La cucina italiana non è nell'Olimpo delle migliori al mondo: a dirlo è la Francia. Tra i competitor ci sono: Londra, New York e Tokyo

Parigi capitale mondiale della gastronomia. Londra, New York e Tokyo le rivali più accreditate. E l'Italia? Non viene citata, nemmeno per sbaglio. A fare questo azzardo è stata la stessa capitale francese, che in questi giorni ospita la mostra che racconta il ruolo culturale, diplomatico e storico che la gastronomia parigina ha avuto dal Medioevo ai giorni nostri. Visitabile presso la Conciergerie di Parigi fino al 16 luglio, la mostra è una sorta di un viaggio attraverso le leggende gastronomiche della capitale francese nel corso dei secoli, oltre che un'occasione per rivendicare il titolo di Parigi regina mondiale del cibo.