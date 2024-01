Le mense universitarie diventano vegan: la classifica degli atenei

Solo il 20% delle mense universitarie analizzate da Essere Animali prevede un secondo piatto a base vegetale almeno 1-2 volte a settimana

La mense universitarie in Italia son ancora indietro per quanto riguarda la proposta vegan ma le cose sembra che stiano (molto) lentamente cambiando. Circa la metà degli atenei infatti non prevede un secondo piatto a base vegetale ma secondo quanto emerge dal Ranking Mense per il Clima realizzato da Essere Animali, associazione per i diritti animali che tramite il progetto MenoPerPiù supporta aziende e università per migliorare la pausa pranzo, ci sono anche poche eccellenze.

Solo il 20% delle mense universitarie propone un secondo piatto vegetale almeno una o due volte a settimana. Essere Animali ha analizzato 58 menù di 49 atenei. Il campione doveva essere di 88 università ma in 33 non hanno risposto alla richiesta dell'associazione. In particolare è stato preso in esame il meu autunno-inverno e primavera-estate.

Ecco quindi la lista completa delle mense universitarie che hanno un proposta vegan: