Le vitamine al bar si prendono endovena: la flebo è pret a porter

Negli USA spopolano gli IV Bar, ovvero locali dove assumere soluzioni saline con ingredienti diversi direttamente in flebo

Si sa che negli Stati Uniti hanno un approccio ai medicinali un po' diverso rispetto al resto del mondo. Per gli americani infatti è normale assumere vitamine endovena anche senza una vera necessità medica. Questa pratica è talmente popolare che sono nati gli IV Bar, dove IV sta appunto per intravenous (endovena in italiano). Si tratta di locali dove tramite flebo si possono assumere vitamine, minerali, antossidanti, etc. Non mancano ovviamente i vip che ne vanno pazzi come Kim Kardashian.

Il servizio è molto semplice. Ci si siede, si sceglie dal menù la soluzione salina con i micronutrienti che più ci interessano e ci si collega alla flebo. I proprietari assicurano che ci sia una soluzione per qualunque problema, dal dopo sbornia al jet lag fino alla mancanza di energie. Ci sono anche ricette ad hoc per particolari festività come Holloween. Rocky Mountains Medics propone The Exorcist Package con un mix di minerali, anti-nausea e antiinfiammatori, antistaminico, tante vitamine e un prodotto contro il mal di stomaco al prezzo di 400 dollari.