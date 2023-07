llde Urbinati, morta la regina delle piadine di Rimini

llde Urbinati, morta la regina delle piadine

Si è spenta “la Ilde”, come la chiamvano dalle sue parti. E anche se negli ultimi anni la gestione della storica attività di Covignano era passata nelle mani dei figli Gianluca e Nicoletta, lei era sempre lì a sorvegliare che la sua piadina fosse fatta come da 65 anni a questa parte, secondo la ricetta originale. Come scrive il Gambero Rosso, Rimini perde un’icona della gastronomia locale e della sua storia recente.

Il chiosco di Ilde Urbinati nel 2018 ha ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica e la targa d’argento con la riproduzione della formella del Cancro del Tempio Malatestiano, simbolo zodiacale della Città di Rimini. “È un luogo che fa parte dell’identità di Rimini e dei riminesi” aveva dichiarato nell’occasione l’allora sindaco Andrea Gnassi.

Oggi il “baretto della buona piadina”, tra le migliori piadinerie del capoluogo segnalate nella guida Street Food 2024, nonostante le migliorie apportate negli anni, rimane il posto semplice e confortevole di una volta per pasti e merende autenticamente made in Rimini.