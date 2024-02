Louis Vuitton entra nell'alta cucina con lo chef Gaggan Anand

Luois Vuitton aprirà un ristorante di lusso a Bangkok con a capo lo chef Gaggan Anand, che ha portato la cucina indiana nel mondo

Louis Vuitton aprirà quest'anno il suo primo fine dining nel Sud Est asiatico a Bangkok e ha scelto di metterlo nelle mani dello chef Gaggan Anand. Il locale si troverà all'interno del centro commerciale Gaysorn Amarin a Ratchaprasong, a nord del Parco Lumphini.

La proposta è di un pranzo di 8 portate e una cena di 17 portate con prezzio che vanno da 4mila a 8mila bath (tra 100 e 200 euro). Insieme allo chef di Calcutta, a cui Netflix a dedicato una puntata di Chef's Table, in cucina ci sarà anche Vix Rathour. Le prenotazioni partono il 1 marzo.

Come sottolinea Gambero Rosso, non è la prima volta che Louis Vuitton si avvincina alla gastronomia come nei casi di Le Café V e Sugalabo V a Osaka (2020), il bistrot di lusso all’interno dell’Hotel White 1921 di Saint Tropez (2023) o l’LV Dream di Parigi (2023).