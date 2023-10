Mangia un polpo vivo e soffoca. Polemica furiosa

Muore dopo aver mangiato un polpo vivo. Esplode la polemica sulla cucina tradizionale in Corea del Sud

In Corea Del Sud un uomo di 82 anni è morto mentre gustava un piatto tradizionale locale chiamato san-nakji e consiste come ingrediente principale di un polpo filo. Un tentancolo dell'animale si è infilato nella gola dell'anziano causandone la morte. Il fatto, secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Mirror, ha fatto esplodere la discussione sulla sicurezza di questo piatto e sulle questione etiche di mangiare animali vivi.

Il san-nakji è una specialità delle zone costerie della Corea. Il polpo viene servito poco dopo essere stato tagliato con i tentacoli ancora in movimento e condito con poco olio di sesamo. Solitamente si consiglia di consumarlo dopo aver tagliato i tentacoli in piccoli pezzzi e masticarli a lungo prima di ingoiarli ma tra il 2007 e il 2012 già 3 persone sono morte per aver ingerito animali marini vivi. Ci sono state poi 2 vittime nel 2013 e una nel 2019.

Il san-nakji è quindi considerato uno dei cibi più pericolosi al mondo insieme al pesce palla, quando non viene preparato in modo corretto, e la rana toro.