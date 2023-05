Masterchef, tonnellate di cibo avanzato e non usato? Ecco che fine fanno

Masterchef, tonnellate di cibo avanzato e non usato. "Evitare lo spreco alimentare"

MasterChef è ormai un programma cult in Italia: va in onda dal 2011. Ma c'è una domanda: il cibo avanzato dalle preparazioni dei concorrenti nel corso del programma che fine fa? Il tema dell'evitare lo spreco alimentare ha nella produzione e nei giudici dei forti sostenitori e dal 2013 quello che viene avanzato nelle cucine di MasterChef Italia passa a Last Minute Market.

Masterchef, 45 tonnellate di cibo ridistribuito

"L'accordo fra la società di ricollocazione di resti alimentari e la produzione del cooking show va avanti dal 2013. E in questo nove anni di partnership, Last Minute Market ha ridistribuito oltre 45 tonnellate di cibo inutilizzato nel programma di cucina. A sua volta, Last Minute Market si interfaccia con l'Opera Cardinal Ferrari di Milano che dà il cibo a studenti fuori sede, persone indigenti, lavoratori precari, pazienti di ospedali e case di cura, nuclei familiari con Isee particolarmente basso", spiega foodculture.tiscali.it. "Parte del cibo avanzato viene distribuito inoltre alla comunità di accoglienza di donne fragili del Padiglione Cielo Stellato, in collaborazione con il Comune di Milano. Più recentemente, Last Minute Market ha esteso la sua collaborazione, anche in senso formativo sul tema anti spreco alimentare, con Junior MasterChef"

