Meno cocaina e più verdure per le pop star: Beyoncè lancia la svolta salutare

Dalla musica al vegan: Beyoncè va in tournée con un esercito di 14 chef

Ballerini, coreografi, sceneggiatori, coristi e chef. Sì, avete capito bene. Adesso nello staff delle star della musica mondiale ci sono anche gli esperti di cucina. Negli Stati Uniti, da Beyoncè a Lizzo, sempre più cantanti portano in tournée con loro anche dei cuochi professionisti, per non parlare di intere cucine mobili, che garantiscano un mangiare sano, e quindi salute e morale alto. Lo riporta il Gambero Rosso, in base a un approfondimento realizzato dal New York Times incentrato sul cambio culturale che si sta consumando nel mondo della musica post-Covid, un periodo in cui la priorità è stata il benessere, sia fisico che mentale. Così l’industria musicale segue la scia.

Beyoncè



A lanciare questa tendenza è stata Beyoncè, che per il recente "Renaissance World Tour" ha ingaggiato ben 14 professionisti culinari. Molti tour di noti artisti includono, tra l’altro, almeno uno chef vegano, e danno priorità al benessere fisico e mentale, oltre a ridurre l'impatto ambientale. "Nei primi anni '80 e '90, invece, era più che altro tutta una festa, con montagne di cocaina e tutto quello che gli artisti volevano. Ora è solo business", ha dichiarato al New York Times Gray Rollin, chef di lunga data dei Linkin Park, che ha cucinato anche durante i tour di Prince, Madonna e Tori Amos. "Abbiamo un solo compito da svolgere, ed è quello di portare il talento sul palco. Assicurarci che lo spettacolo sia impeccabile. E poi rifarlo il giorno dopo".