Migliori vini italiani sotto i 15 euro: la classifica di Gambero Rosso

Migliori vini italiani sotto i 15 euro: la classifica Berebene 2023 di Gambero Rosso

Anche quest'anno Gambero Rosso ha pubblicato la sua guida Berebene 2023, in cui descrive nel dettaglio i migliori vini per rapporto qualità prezzo da Nord a Sud. Nello specifico sono consigliati i migliori vini sotto i 15 euro, a dimostrazione che non serve spendere tanto per far godere il palato.

Rispetto all'anno passato la guida Berebene 2023 vede aumentare la soglia massima da 13 a 15 euro, considerano i rincari che caratterizzano l'ultimo periodo. Nella nuova edizione sono presenti 811 etichette suddivise tra le migliori a livello nazionale per rapporto qualità prezzo:

Frappato ’21 di Biscaris per il vino rosso

Riviera Ligure di Ponente Pigato Ma René ’21 di BioVio per il vino bianco

Cerasuolo d’Abruzzo ’21 di Cingilia per il rosato

Brut | Dryas per le bollicine

Moscato d’Asti Canelli Collezione 56 ’21 di Vallebelbo per il dolce

Le etichette sono poi classificate anche per rapporto qualità prezzo a livello regionale. Il migliore entro i 5 euro è invece RGC Groppello ’20 di Saottin. Nella pagina successiva trovare la classifica dei migliori vini italiani sotto i 15 euro per ogni Regione.