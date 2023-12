Minacce a Luca Cesari per la carbonara: "Muori", "Sei un cazzaro". Bufera web

Gambero Rosso ha pubblicato un video in cui spiega quella che dovrebbe essere la prima ricetta della carbonara ma la preparazione non è piacuta ai puristi della carbocrema: "Muori"

La carbonara per molti è istituzione e non si può toccare. L'azzardo di Luca Cesari di Gambero Rosso ha suscitato per lo più una serie di insulti e minacce da parte di chi vuole che questo piatto venga preparato con guanciale, uova e pecorino come "comanda" la tradizione. La cabonara è diventata popolarissima sui social negli ultimi tempi, complice la "spettacolarità" della ricetta, e oggi la famosa carbocrema viene messa praticamente su tutto.

La polemica nasce da un video pubblicato dal Gambero Rosso sul suo profilo Instagram in cui viene replicata quella che dovrebbe essere la prima ricetta della carbonara pubblicata nel nostro Paese dalla rivista La Cucina Italiana nell'agosto del 1954. L'unico precedente conosciuto arriva invece dagli USA ed contenuto in una guida ai ristoranti di Chicago del 1952.

La ricetta prevede tra gli ingredienti uova (meno rispetto a quella attuale), aglio, pancetta e gruviera. I puristi si sono immediatamente innervositi per i prodotti utilizzati ma quel che forse è peggio, a loro parere, è il fatto che le uova vanno fatte rapprendere in padella per renderle sostanzialmente strapazzate. "Cazzaro del Gambero Rosso", è uno dei commenti comparsi sotto il video, "IN GALERA" e ancora "Muori", "hai fatto morì mi nonna du' vorte", "ma a ste cazzate ci credete?".