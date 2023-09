Obicà Mozzarella Bar, nuovo aperitivo con Taralleria Napoletana (in 5 gusti)

OBICÀ MOZZARELLA BAR PRESENTA LA SUA PROPOSTA DI APERITIVO IN COLLABORAZIONE CON TARALLERIA NAPOLETANA

Con il Tarallo Napoletano l’aperitivo di Obicà Mozzarella Bar ha un twist in più. In tutti i ristoranti italiani e londinesi dell’insegna di ristorazione - portavoce dell’autenticità e della genuinità dei prodotti italiani con un approccio conviviale e cosmopolita - l’autunno porta con sé la nuova proposta di Aperitivo in collaborazione con Taralleria Napoletana, il brand dedicato agli amanti del tarallo.

Fino al 31 ottobre il celebre prodotto da forno partenopeo - disponibile in diverse varianti - diventa l’abbinamento perfetto per accompagnare un ottimo drink e le specialità del Mozzarella Bar, tra cui l’iconica Burratina Pugliese, lo sfizioso Hummus ai Peperoni Rossi e il Prosciutto Crudo di Parma DOP.

Obicà Mozzarella Bar e i taralli intrecciati a mano in 5 gusti

Gli irresistibili cerchi magici di Taralleria Napoletana - tutti rigorosamente intrecciati a mano - rinnovano la formula aperitivo del Gruppo in cinque gusti: dal classico Foria (senza lattosio) ai più innovativi, come quelli al Grana Padano DOP, al Pomodoro (senza lattosio), al Basilico (senza lattosio e vegano) fino all’Integrale (senza lattosio e vegano).

Taralleria Napoletana, le antiche ricette di Leopoldo Infante

Una linea di prodotti artigianali che promuove l’inclusività e dimostra l’attenzione del brand per le esigenze alimentari di tutti i clienti. Le antiche tecniche e ricette del Tarallo messe a punto da Leopoldo Infante - e tramandate di generazione in generazione sin dal 1940 - sono in grado di valorizzare la tradizione e, al tempo stesso, rivisitarla nell’ottica di celebrare l’italianità cosmopolita. Un approccio, questo, che si sposa perfettamente con la filosofia dell’insegna di Mozzarella Bar.

Obicà Mozzarella Bar, i taralli d'autore abbinati a cocktail e selezione di vini italiani

Obicà - che in dialetto napoletano significa “Eccolo qua” - sorprende ancora una volta e offre al pubblico il meglio delle eccellenze italiane, combinando il nuovo assortimento di taralli con prodotti freschi e di prima qualità, da accompagnare a una vasta scelta di cocktail in carta, dai più classici, come lo Spritz, ai signature drink che valorizzano ingredienti e distillati italiani, come il Sicilian Mule (con Averna, Ginger Beer, Succo di Limone) o lo Sweet Island (con Passito di Pantelleria DOC, Gin, Succo di Limone, Succo d’Arancia, Sciroppo di Zucchero, Angostura). A completare l’offerta beverage, una selezione di vini italiani che possono essere serviti anche al bicchiere.

Il piattino dell’aperitivo è servito tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00 con l’aggiunta di 2 euro al prezzo del drink ordinato. Solo nella location di Obicà Duomo a Milano il prezzo dell’aperitivo è fisso a 15 euro, drink incluso.